"Новая пошта" переизбрала набсовет и ввела в него директора Школы HRM

Группа компаний "Новая пошта" переизбрала членами набсовета компании сроком на один год Вячеслава Климова, Владимира Поперешнюка, Инну Поперешнюк, Александра Ольшанского и Владимира Савчука.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), соответствующее решение приняло общее собрание участников ООО "Новая пошта" 12 апреля.

Кроме того, акционеры компании ввели в состав набсовета "Новой пошты" директора школы управления человеческим капиталом "Школа HRM" Анну Власову.

Основанная в 2001 году ГК "Новая пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 7 тыс. отделений по всей стране.