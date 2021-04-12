Телеком

17:36 12.04.2021

Microsoft покупает разработчика решений для распознавания речи Nuance за $19,7 млрд

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Microsoft покупает разработчика решений для распознавания речи Nuance за $19,7 млрд

Microsoft Corp. покупает Nuance Communications Inc., разработчика решений для распознавания речи и текстов, за $19,7 млрд с учетом долга Nuance, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Microsoft заплатит $56 за акцию Nuance, что на 23% выше их цены на закрытие рынка в пятницу.

Сделка станет для Microsoft второй по величине после приобретения LinkedIn за $27 млрд в 2016 году.

Nuance, созданная в 1992 году, является одним из пионеров технологий распознавания голоса. Ее программное обеспечение использовалось для создания голосового ассистента Siri американской Apple, которая позднее переключилась на собственные технологии в этой сфере.

Чистая прибыль Nuance в четвертом квартале 2020 года составила $7 млн. Выручка снизилась на 4% - до $346 млн. На конец сентября прошлого года ее штат насчитывал 7,1 тыс. человек.

Акции Microsoft теряют в цене 0,3% на торгах в понедельник, бумаги Nuance взлетели в цене на 16,4%.

С начала текущего года капитализация Microsoft увеличилась на 15%, рыночная стоимость Nuance повысилась на 20%.

Теги: #microsoft #nuance_communications_inc
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