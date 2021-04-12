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16:33 12.04.2021

"Нова пошта" открыла автоматизированный сортировочный терминал в Черкассах

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"Нова пошта" открыла автоматизированный сортировочный терминал в Черкассах

В Черкассах на полную мощность заработал новый терминал "Новой пошты", общие инвестиции в строительство которого составили 33,2 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

Согласно пресс-релизу, строительство терминала началось в августе 2019 года, пилотный запуск состоялся в январе этого года.

В сообщении уточняется, что терминал оснащен автоматизированным оборудованием украинского производства и имеет две сортировочные линии, каждая из которых может обрабатывать до 3600 посылок в час.

"Благодаря автоматизации мы можем быстро обрабатывать большие объемы посылок, которые растут из года в год. Поэтому оснащаем автоматическим оборудованием не только терминалы в городах-миллионниках, а начали это делать и в других областных центрах", – цитирует пресс-служба компании СЕО "Новой пошты" Александра Бульбу.

При этом он пояснил, что автоматизированные системы позволяют быстро сортировать посылки в коробках или те, которые имеют прямоугольную форму, а значит, они быстрее доезжают к клиентам.

На терминале могут одновременно разгружаться и загружаться 43 автомобиля. С сортировочной линии отправления загружаются непосредственно в кузов автомобилей с помощью специальных телескопических конвейеров.

Новый терминал будет сортировать посылки и грузы для города Черкассы и 84 населенных пунктов Черкасской области.

Основанная в 2001 году ГК "Нова пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 8 тыс. отделений по всей стране. За 2019 год группа "Нова пошта" перечислила в бюджет страны более 4 млрд грн налогов и сборов.

 

Теги: #нова_пошта #черкассы
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