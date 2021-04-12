Минцифры летом намерено открыть центр "Дия.Бизнес" в Буче

Министерство цифровой трансформации Украины летом 2021 года намерено открыть центр поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в Буче (Киевская обл.).

Как сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, "Дия.Бизнес" в Буче будет расположен на территории одного из жилых комплексов города, его площадь составит 280 кв. м.

Отмечается, что в данном центре предприниматели смогут получать бесплатные консультации, посещать бизнес-мероприятия и обучаться, искать инвесторов и партнеров. Там также будет работать специальная pop-up-локация, где каждый сможет тестировать свой продукт, собирать отзывы на товар и дорабатывать его перед выходом на рынок.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что сеть центров "Дия.Бизнес" будет объединять не только крупные города, но и регионы.

"Центры поддержки предпринимателей мы планируем открыть в каждом городе Украины с населением более 50 тыс. человек. Мы сознательно будем открывать центр "Дия.Бизнес" не в Киеве, а именно на Киевщине, где предприниматели имеют больше сложностей и проблем из-за отсутствия экосистемы поддержки предпринимателей", - цитирует ее пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что партнером будущего центра "Дия.Бизнес" в Буче является платформа социальных проектов BeCity, нацеленная на поиск активных людей с инновационными проектами и альтернативными идеями для улучшения городской среды. Минцифры уже подписало меморандум с BeCity.

"Буча - это предпринимательский город. Здесь действительно большое количество людей занимается малым и средним бизнесом. И открытие центра "Дия.Бизнес" поможет им в условиях карантина, когда цифровые трансформации становятся жизненно необходимыми", - отметила основательница и руководитель платформы социальных проектов BeCity Анна Страховская.

Как сообщалось, в 2020 году были открыты центры поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в Харькове и Николаеве, а также центр для студентов и будущих предпринимателей "Дия.Бизнес" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Новый пилотный формат бесплатного консалтинга от "Дия.Бизнес" запустили в Черкассах в марте-2021, а открытие полномасштабного центра "Дия.Бизнес" в Черкассах запланировано на 2022 год. Открытие центров "Дия.Бизнес" в Одессе, Ужгороде, Кривом Роге, Кременчуге запланированы летом 2021 года.