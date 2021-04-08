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18:05 08.04.2021

"Укрпошта" открыла электронную подписку газет и журналов на II половину 2021 года

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"Укрпошта" открыла электронную подписку газет и журналов на II половину 2021 года

"Укрпошта" начала подписную кампанию печатных изданий на второе полугодие 2021 года по электронной версии каталога, сообщается на сайте компании.

Подписка периодики по печатными каталогам стартует с 15 апреля.

В "Укрпоште" подчеркнули, что подписная кампания на июль-декабрь текущего года будет проведена по старым тарифам.

"Тарифы на прием и доставку отечественных периодических изданий по подписке мы оставили без изменений, хотя они не отражают в полной мере расходы на доставку. Мы понимаем: в нынешней ситуации, как никогда, важна поддержка печатных медиа, особенно региональных изданий. Поэтому "Укрпошта" делает все возможное, чтобы увеличить объемы подписки: вводит акции, совершенствует маршруты, пересматривает количество и частоту поставок, если спрос и объемы подписки газет и журналов увеличиваются", - отметил директор департамента почтовых услуг компании Сергей Гречко.

Подписаться на газеты и журналы общегосударственной сферы распространения можно до 16 июня 2021 года, на зарубежные - не позднее 4 июня.

Даты завершения предоплаты на местные издания (областные, городские, районные) определяются в соответствии с договорами, заключенными с редакциями таких изданий.

Оформить подписку можно более чем в 11 тыс. отделениях "Укрпошты", у почтальонов, а также можно воспользоваться сервисом "Онлайн подписка" на сайте компании.

Теги: #укрпошта #подписка
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