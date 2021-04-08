Минцифры с МОН и "Освиторией" намерены оцифровать программу для средней и старшей школы

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством образования и науки, а также с общественной организацией "Освитория" планируют запустить мобильное приложение проекта "Всеукраинская школа онлайн".

"В ближайший год планируем оцифровать программу для средней и старшей школы (5-11 классы) по основным предметам. Они появятся в режиме реального времени - новые уроки каждую неделю. Среди амбициозных планов - подключение 6 тыс. объектов социальной инфраструктуры к скоростному интернету, в том числе все школы. Нужно ввести новый предмет по цифровой грамотности или интегрировать его в информатику. Если раньше популяризировали технологии, теперь нужно научить детей с первого класса правильно ими пользоваться", - отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого цитирует пресс-служба ведомтсва.

По задумке Минцифры, дети смогут пользоваться как платформой, так и мобильным приложением для обучения во время карантина, а также для ознакомления с темой, которую пропустили в школе из-за отсутствия по тем или иным причинам.

Для учителей уже разработаны рекомендации для смешанного и дистанционного обучения с помощью учебных материалов платформы.

В Минцифре также сообщили, что курс для использования разных бесплатных решений с целью обучения школьников, один из наиболее популярных на образовательный платформе, уже прошло более 30 тыс. учителей.

Над разработкой "Всеукраинской школы онлайн", ее контентом и функционалом командно работают Минобразования, Минцифры, Украинский институт развития образования и "Освитория". Кабинет учителя и приложение запускаются при поддержке Международного фонда "Возрождение".