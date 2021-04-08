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14:06 08.04.2021

"Vodafone Украина" запускает сервис защиты автомобиля от угона Vodafone Guardian

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"Vodafone Украина" запускает сервис защиты автомобиля от угона Vodafone Guardian

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запускает на украинском рынке систему автобезопасности Vodafone Guardian с диспетчерской поддержкой клиентов в режиме 24/7.

Как сообщила пресс-служба оператора в четверг, система разработана Vоdafone Group и к настоящему времени уже работает в более чем 60 странах мира - без дополнительных расходов в роуминге.

Vodafone Guardian обеспечивает вызов патруля в течение 5 мин. после получения сообщения о нештатной ситуации, вызов экстренных служб 24/7, дистанционную блокировку движения с помощью диспетчерского центра и online-контроль состояния автомобиля: мониторинг поездок, заряд аккумулятора, попытки включения автомобиля и др., а также обслуживание за пределами Украины.

В случае угона автомобиля диспетчерский центр самостоятельно связывается с правоохранительными органами и передает информацию о его местонахождении, вплоть до момента возвращения автомобиля владельцу.

По данным компании, ежегодно в Украине похищают более 3 тыс. автомобилей, большую часть которых не находят. Согласно пресс-релизу, в настоящее время спутниковые системы автобезопасности считаются наиболее надежной защитой автомобиля от угона. Они отслеживают сигналы тревоги от автомобиля, обеспечивают связь между авто и диспетчерским центром в режиме реального времени и в экстренных ситуациях мгновенно реагируют на тревоги – происходит блокировка двигателя автомобиля или вызов Национальной полиции.

Теги: #безопасность #vodafone #угон
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