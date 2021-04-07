lifecell в марте расширил покрытие 4G-сети в 661 населенном пункте

Оператор мобильной связи компания lifecell в марте 2021 года расширила покрытие 4G-сети еще в 661 населенном пункте Украины с количеством жителей более 358 тыс. человек.

Как отмечается в сообщении оператора в среду, в частности, в марте сеть lifecell была расширена в 655 городах с населением до 5 тыс. человек и в шести городах с населением до 25 тыс. человек в разных областях Украины.

Оператор также проанализировал потребление дата-трафика в марте: абоненты lifecell, которые пользуются 4G, потребили на 82% больше мобильного интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В то же время общий объем использованного дата-трафика в сети оператора в марте вырос на 49% на годовой основе.

"Одной из основных причин роста трафика является расширение покрытия в диапазоне 900 МГц, которое стало возможным после проведения операторами рефарминга радиочастотного спектра в этом диапазоне. Это дало возможность жителям сельской местности и небольших городов пользоваться скоростным мобильным интернетом", - отмечают в lifecell.

Лидерами среди населенных пунктов по потреблению мобильного интернет-трафика в марте в категории городов с населением более 1 млн стали Киев, далее следуют Одесса, Харьков и Днепр.

В городах с населением до 1 млн человек лидирует Львов, с населением до 500 тыс. человек - Черкассы.

Количество голосовых звонков по сравнению с мартом 2020 года не изменилось.