В мае Lanet отключит каналы StarLightMedia, МГУ, "1+1 media" и Inter Media Group из-за роста цены на ТВ

Провайдер Lanet (ООО "Сеть Ланет") сообщил о прекращении трансляции телеканалов четырех крупнейших медиагрупп в связи с невозможностью прийти к согласию в переговорах, сообщается на сайте провайдера.

"К сожалению, попытки наладить диалог и перевести переговорный процесс в конструктивное русло не дали результатов. Несмотря на то, что "Сеть Ланет" стремится сохранить сложившееся на 2021 год контентное предложение для абонентов и даже готова для этого пересмотреть ценовую политику в отношении выплат за ретрансляцию, прийти к согласию в переговорах с медиагруппами не удалось", - подчеркивают в Lanet.

В частности, провайдер сообщает, что вынужден будет прекратить трансляцию телеканалов:

- ICTV, "Новый канал", "СТБ", М1, М2, "ОЦЕ" – с 1 мая 2021 года (StarLightMedia);

- "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV" – с 5 мая 2021 года ("Медиа Группа Украина") ;

- "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан" – с 19 мая 2021 года ("1+1 media") ;

- "Квартал TV", "Bolt", "StarFamily", "StarCinema", "FilmUA Drama", "КусКус", "36,6" – с 19 мая 2021 года (их дистрибутирует "1+1 media");

- "Интер", К1, К2, "НТН", "Мега", "Enter-фильм", "Пиксель", Zoom – с 21 мая 2021 года (Inter Media Group).

В Lanet считают, что крупнейшие медиагруппы вступили в сговор и "двигают телеком-рынок к монополизации, уничтожая мелких ТВ-игроков и устраняя неудобных".

"Сеть Ланет" отмечает, что за четыре года сумма, которую провайдеры выплачивают медиагруппам за одного абонента, выросла почти в шесть раз: с 4,95 грн в 2017 году до 28,1 грн в 2021 году.

"Ежегодное систематическое повышение цен на ретрансляцию заставляет все большее количество ТВ-операторов закрывать направление телевидения. Провайдеры подают заявления в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на отмену своих лицензий на программное услугу. Так, согласно отчету Нацсовета за 2020 год, он получил 43 заявления на аннулирование лицензий, в 2019 году количество отмененных лицензий составляло 29", - отмечают в Lanet.

Lanet также напомнил о ситуации с вмешательством в его работу со стороны медиагрупп, которые требовали от небольших каналов закодировать свой сигнал на спутнике.

"Рост цены на телевидение для абонентов – это следствие требований медиагрупп. Однако даже их выполнение не гарантирует, что медиагруппы со своей стороны будут придерживаться заключенных договоров. Более того, в любой момент они могут продиктовать новые правила под угрозой "наказания", как это происходит сейчас с "Сетью Ланет". А в результате страдают не только провайдеры, но и абоненты", - заявляют в компании.

Как сообщалось, летом 2020 года медиагруппа "1+1 media" заявила, что с 1 августа 2020 года прекращает сотрудничество с провайдером Lanet.

Ранее Lanet обвинил "1+1 media" в давлении на провайдеров, организованном с целью воспрепятствовать деятельности небольших незакодированных телеканалов. Провайдер заявил, что считает вмешательство "1+1 media" в его хозяйственную деятельность неприемлемым и препятствующим добродетельным отношениям с другими игроками рынка.