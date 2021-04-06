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14:16 06.04.2021

"Vodafone Украина" открывает второй набор в школу big data аналитиков

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"Vodafone Украина" открывает второй набор в школу big data аналитиков

Мобильный оператор "Vodafone Украина" открывает второй набор в школу big data аналитиков на новый полугодовой интенсив по подготовке специалистов в области работы большими данными.
Как сообщила пресс-служба компании во вторник, курс рассчитан на аналитиков данных, бизнес аналитиков, IT-специалистов и энтузиастов с математической подготовкой, которые хотят начать карьеру в data science или расширить свою квалификацию.
"Авторы курса постоянно совершенствуют программу обучения, учитывая опыт предыдущего набора и развитие big data технологий. В этом году расширили практическую часть модулей по инфраструктуре больших данных и машинному обучению", - утверждает оператор.
Учитывая спрос и уровень подготовки абитуриентов, в "Vodafone Украина"  разработали подготовительный курс, который поможет студентам актуализировать уровень знаний по математике и программированию, и подготовиться к интенсивному обучению на основном курсе.
Количество мест на курсе ограничено, поэтому кандидатов ждут тесты на проверку знаний и собеседования.
Первое занятие подготовительного курса состоится 11 мая. Основной курс стартует 8 июня 2021 года.
Занятия будут проходить три раза в неделю в течение шести месяцев дистанционно (онлайн).

Во время лекций студенты смогут задавать вопросы преподавателю, так как это происходило бы при очном обучении.
Предусмотрена возможность просматривать лекции в записи и консультироваться с преподавателями при помощи LMS системы и мессенджеров.

После окончания курса и успешной защиты финального проекта выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и т. п.

Теги: #школа #vodafone #big_data_school
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