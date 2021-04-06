Мобильный оператор "Vodafone Украина" открывает второй набор в школу big data аналитиков на новый полугодовой интенсив по подготовке специалистов в области работы большими данными.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, курс рассчитан на аналитиков данных, бизнес аналитиков, IT-специалистов и энтузиастов с математической подготовкой, которые хотят начать карьеру в data science или расширить свою квалификацию.

"Авторы курса постоянно совершенствуют программу обучения, учитывая опыт предыдущего набора и развитие big data технологий. В этом году расширили практическую часть модулей по инфраструктуре больших данных и машинному обучению", - утверждает оператор.

Учитывая спрос и уровень подготовки абитуриентов, в "Vodafone Украина" разработали подготовительный курс, который поможет студентам актуализировать уровень знаний по математике и программированию, и подготовиться к интенсивному обучению на основном курсе.

Количество мест на курсе ограничено, поэтому кандидатов ждут тесты на проверку знаний и собеседования.

Первое занятие подготовительного курса состоится 11 мая. Основной курс стартует 8 июня 2021 года.

Занятия будут проходить три раза в неделю в течение шести месяцев дистанционно (онлайн).



Во время лекций студенты смогут задавать вопросы преподавателю, так как это происходило бы при очном обучении.

Предусмотрена возможность просматривать лекции в записи и консультироваться с преподавателями при помощи LMS системы и мессенджеров.



После окончания курса и успешной защиты финального проекта выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и т. п.