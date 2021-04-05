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17:05 05.04.2021

Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

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Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

 Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО "Гугл" (99% принадлежит Google International LLC, США) в размере 1 млн грн за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Как отмечается в сообщении на сайте Комитета, такое решение приняла Временная административная коллегия АМКУ на заседании 2 апреля.

"Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло Комитету востребованную информацию более года", - отмечается в сообщении.

Эта информация была необходима АМКУ для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".

В АМКУ подчеркнули, что непредоставление ответчиком информации в определенные сроки делает невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

При этом отмечается, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против компании за непредоставление информации по требованию Комитета, указанная информация была предоставлена ответчиком, что в свою очередь также было учтено АМКУ при определении размера штрафа.

"В данный момент мы выясняем детали этой ситуации" - прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Google Украина".

Теги: #google #штраф #амку
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