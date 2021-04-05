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13:20 05.04.2021

"Укрпошта" в карантин будет работать в штатном режиме

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"Укрпошта" в карантин будет работать в штатном режиме

Во время усиленного карантина отделения "Укрпошты" будут работать по обычному графику, сообщила компания в понедельник.

На время усиленного карантина продолжат работать стандартно без изменений в работе все 11 тыс. отделений "Укрпошты".

При этом в компании подчеркнули, что все отделения работают с соблюдением установленных карантинных требований, в частности пребывание и обслуживание клиентов на территории ее отделений возможно лишь при условии наличия респиратора или защитной маски, которая прикрывает нос и рот.

Чтобы минимизировать риск заражения, компания призывает пользоваться онлайн-сервисами.

Теги: #укрпошта #карантин #работа
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