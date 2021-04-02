Телеком

13:42 02.04.2021

Завершен первый этап интеграции системы «Электронный суд» с Единым реестром адвокатов Украины - НААУ

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В рамках меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между Государственной судебной администрацией Украины и Национальной ассоциацией адвокатов Украины, государственное предприятие «Центр судебных сервисов» реализовало первый этап интеграции системы «Электронный суд» с Единым реестром адвокатов Украины, сообщает пресс-служба НААУ.

Теперь адвокаты могут подтвердить свои полномочия в личном кабинете Электронного суда. Для этого пользователю нужно лишь указать в личном профиле, что он является адвокатом и пройти валидацию свидетельства адвоката по реестру НААУ. Проверка полномочий осуществляется автоматически путем взаимодействия с Единым реестром адвокатов Украины.

Кроме того, адвокаты могут создавать электронные ордера нескольких видов: ордер на конкретное дело, предоставляющий доступ к документам только в том деле, в котором адвокат представляет своего клиента, а также общий ордер без указания номера дела, который позволяет подавать первоначальные заявления в суд.

В случае, когда клиент адвоката также зарегистрирован в системе «Электронный суд», он должен предоставить адвокату доступ к делу самостоятельно, с помощью функционала доверенностей.

Внедрение этого функционала значительно упрощает и ускоряет процесс подачи заявлений в суд.

Следующим шагом в рамках сотрудничества НААУ и ГСА станет интеграция функционала системы Электронный суд, включая возможность использования защищенной системы видеоконференцсвязи, в кабинет адвоката, как составляющую Единого реестра адвокатов Украины.

Напомним, в апреле 2020 года НААУ создала Рабочую группу по вопросам внедрения электронного правосудия, которую возглавил заместитель председателя ассоциации Валентин Гвоздий, которая начала активное сотрудничество с ГСА.

После нескольких раундов консультаций, 22 июля 2020 года Национальная ассоциация адвокатов Украины и Государственная судебная администрация Украины заключили меморандум о сотрудничестве, который предусматривает интеграцию в систему «Электронный суд» возможностей Единого реестра адвокатов Украины.

Кроме уже внедренных сервисов, он также предусматривает закрепление за каждым адвокатом «официальной электронной почты» (официальным адресом адвоката считаться кабинет адвоката в ЕРАУ), обеспечение возможности доступа помощников адвокатов к функциям подсистемы «Электронный суд» через личный электронный кабинет адвоката и ряд других возможностей

После заключения меморандума НААУ и ГСА начали реализацию проекта «Активное тестирование электронного суда».

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