Vega арендовала 200 кв. м площадей в дата-центре "Парковый" для предоставления услуги колокации

Национальный телеком-оператор Vega начинает предоставлять услуги по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования в дата-центре "Парковый".

Как отмечается в сообщении оператора, обнародованном в пятницу, АО "Фарлеп-Инвест" (осуществляет операционное управление телекоммуникационной группой Vega) заключило долгосрочное соглашение о стратегическом партнерстве с ООО "Анте Медиам" (управляет дата-центром "Парковый").

В рамках заключенного договора Vega получила в полное распоряжение 200 кв. м площади, где размещает 90 полноформатных 19-дюймовых серверных шкафов.

"В результате сделки все бизнес-пользователи имеют возможность получить от Vega современные телеком-сервисы hi-end уровня без дополнительных инвестиций на строительство собственных платформ. Команда специалистов телеком-провайдера поможет подготовить и воплотить решения, исходя из индивидуальных потребностей клиентов", - отмечается в сообщении.

По данным Vega, около 50% мощностей центра обработки данных (ЦОД) уже зарезервировано ключевыми бизнес-клиентами и партнерами компании.

"Основная и мега-ответственная наша задача - обеспечить своим клиентам надежную инфраструктуру, чтобы они были на 100% спокойны за свои данные и смогли сосредоточить все усилия на решении ключевых бизнес-задач. При этом мы тщательно подошли к выбору места для расширения возможностей в сфере услуг ЦОД", - цитируется в сообщении генеральный директор Vega Мурат Чинар.

Дата-центр "Парковый", расположенный на территории конгрессно-выставочного центра "Парковый" в Киеве, запущен в эксплуатацию в мае 2013 года. Сертифицирован согласно уровню безопасности TIER III, владеет международным сертификатом в сфере информбезопасности ISO/IЕС 27001:2013 и аттестатом соответствия систем технической защиты информации, выданным Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Общая площадь дата-центра – 2,730 тыс. кв. м, количество стоек - 400 ед. ЦОД подключен к двум независимым источникам энергии мощностью 4 МВт.

Группа Vega - один из крупнейших негосударственных операторов украинского рынка фиксированной связи. Входит в холдинг "СКМ" бизнесмена Рината Ахметова.