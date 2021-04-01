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15:15 01.04.2021

Vodafone Big Data Lab выпустила первых 20 студентов и анонсировала второй набор

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Vodafone Big Data Lab выпустила первых 20 студентов и анонсировала второй набор

Комплексный интенсивный курс подготовки data science специалистов Vodafone Big Data Lab выпустил первых 20 сертифицированных специалистов, отмечается в сообщении компании в четверг.

Студенты Big Data Lab за шесть месяцев получили полный набор знаний и навыков, достаточных для старта карьеры в data science: фундаментальные математические знания, экспертизу работы с данными в различных отраслях и практику с реальными большими данными "Vodafone Украина" в обезличенном формате.


 
Выпускники школы могут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst.

"Все, что касается информации о покупателях, о людях, о системах – это огромный потенциал, который подскажет владельцам бизнеса – где найти монетизацию или сократить затраты, выстроить более эффективные процессы или создавать новые продукты. Уверена, что с каждым новым выпуском нашей школы потенциал новой профессии в Украине будет развиваться все быстрее", - отмечает генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

 Оператор также сообщил, что Vodafone Big Data Lab вскоре откроет новый набор на курс.  

Теги: #курс #vodafone_украина #специалисты
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