Жители сел начали использовать вдвое больше мобильного интернета - "Киевстар"

Жители маленьких и отдаленных сел, получивших доступ к скоростному мобильному интернету компании "Киевстар", за последний год начали использовать на 95% больше дата-трафика.

"В среднем абоненты "Киевстар" в селах, где появился 4G на частотах 900 МГц, в феврале этого года использовали более 6400 Мб трафика - это на 95% больше, по сравнению с февралем 2020 года. По этому показателю они приблизились к жителям городов, которые используют в среднем более 6900 Мб, что свидетельствует о постепенном преодолении цифрового разрыва между городами и селами", - отмечается в сообщении оператора в четверг.

В компании также отметили, что "Киевстар" установил почти 15 тыс. базовых станций с 4G и продолжает инвестировать в модернизацию своей сети.

Ранее компания выступила также донором частот, чтобы и другие мобильные операторы могли расширять свою сеть в сельской местности.