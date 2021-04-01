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11:16 01.04.2021

Microsoft получила контракт объемом $22 млрд на поставку шлемов дополненной реальности армии США

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Microsoft получила контракт объемом $22 млрд на поставку шлемов дополненной реальности армии США

Microsoft Corp. заключила контракт на поставку армии США шлемов дополненной реальности, которые будут созданы на основе разработанного ранее продукта компании HoloLens с использованием облачного сервиса Microsoft - Azur.

Сумма контракта, рассчитанного на 10 лет, составит $21,88 млрд, пишет The Wall Street Journal.

В общей сложности, по условиям контракта, Microsoft поставит армии более 120 тыс. шлемов, которые будут адаптированы к особенностям военной службы.

Шлемы, работающие на программном обеспечении Microsoft, повысят безопасность американских солдат, сделают их более эффективными за счет улучшения ситуативной осведомленности, а также создания дополнительных возможностей для подготовки, отмечают в компании.

Microsoft работала совместно с армией США над прототипом системы дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS) в течение двух лет.

Теги: #сша #microsoft #шлемы
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