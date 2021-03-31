Кабмин повысил тарифы на доставку пенсий в селах до 2,65% от суммы выплаты, городах - до 1,3%

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил изменения к постановлению №987 от 4 декабря 2019 года, согласно которым устанавливаются новые тарифы на оплату услуг АО "Укрпошта" по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия, изменения, в частности, предусматривают увеличение с 1 апреля тарифов в городах с 1,15% до 1,3% от суммы выплаты, а в селах и поселках городского типа - с 2,3% до 2,65%.

По словам Криклия, действующие в настоящее время тарифы на указанные услуги уже не покрывают фактические расходы компании, необходимые для их предоставления.

"Это позволит "Укрпоште" обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тыс. почтальонов", - цитирует пресс-служба министра.