Apple инвестировала в поддержку независимых музыкантов

Американская Apple Inc. возглавила очередной раунд финансирования музыкального дистрибьютора UnitedMasters, который привлек от инвесторов $50 млн, сообщает The Wall Street Journal.

UnitedMasters, созданная в 2017 году бизнесменом Стивом Стаутом, помогает исполнителям продавать музыкальные произведения и при этом сохранять авторские права на них. В 2017 году компания привлекла от инвесторов, включая Alphabet Inc., $70 млн. UnitedMasters выпустила песни более 1 млн исполнителей.

Стоимость UnitedMasters в рамках раунда финансирования "B" была оценена в $350 млн.

Компания намерена использовать привлеченные средства для финансирования международной экспансии, технологических разработок и расширения штата.

Apple принадлежит второй крупнейший в мире стриминговый сервис по числу подписчиков - Apple Music. Инвестиции компании в UnitedMasters свидетельствуют о том, что она позиционирует себя как ориентированную на музыкантов.

"Мы хотим, что музыканты были сосредоточены на создании лучшей в мире музыки. Это их творчество и навык, сложно заниматься маркетингом, финансами и продажами и делать все это одновременно в самом начале карьеры", - сказал старший вице-президент Apple по программному обеспечению и услугам Эдди Кью.

На независимых музыкантов приходится наиболее быстро растущая часть музыкального бизнеса, отмечает WSJ. В 2020 году выручка независимых лейблов и исполнителей выросла на 27%, а их доля на рынке стриминга увеличилась до 31,5%, свидетельствуют данные Midia Research.

Рынок музыкантов, которые выпускают музыку без какого-либо лейбла, в прошлом году вырос на 34,1% и впервые превысил $1 млрд.

Во времена компакт-дисков и цифрового скачивания присоединение к лейблу было единственным способом для музыканта сделать его музыкальные произведения широко доступными. Рост популярности таких сервисов как Spotify Technology SA и Apple Music позволил исполнителям выпускать музыку, когда и как они хотят.

Однако стиминговые сервисы все еще наиболее благоприятны для крупных лейблов. Хотя любой пользователь может разместить музыку на этих платформах, тяжело выделиться на фоне остальных. По данным Spotify, ежедневно в сервис загружается более 60 тыс. треков.