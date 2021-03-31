Телеком

16:37 31.03.2021

Apple инвестировала в поддержку независимых музыкантов

2 мин читать
Apple инвестировала в поддержку независимых музыкантов

Американская Apple Inc. возглавила очередной раунд финансирования музыкального дистрибьютора UnitedMasters, который привлек от инвесторов $50 млн, сообщает The Wall Street Journal.

UnitedMasters, созданная в 2017 году бизнесменом Стивом Стаутом, помогает исполнителям продавать музыкальные произведения и при этом сохранять авторские права на них. В 2017 году компания привлекла от инвесторов, включая Alphabet Inc., $70 млн. UnitedMasters выпустила песни более 1 млн исполнителей.

Стоимость UnitedMasters в рамках раунда финансирования "B" была оценена в $350 млн.

Компания намерена использовать привлеченные средства для финансирования международной экспансии, технологических разработок и расширения штата.

Apple принадлежит второй крупнейший в мире стриминговый сервис по числу подписчиков - Apple Music. Инвестиции компании в UnitedMasters свидетельствуют о том, что она позиционирует себя как ориентированную на музыкантов.

"Мы хотим, что музыканты были сосредоточены на создании лучшей в мире музыки. Это их творчество и навык, сложно заниматься маркетингом, финансами и продажами и делать все это одновременно в самом начале карьеры", - сказал старший вице-президент Apple по программному обеспечению и услугам Эдди Кью.

На независимых музыкантов приходится наиболее быстро растущая часть музыкального бизнеса, отмечает WSJ. В 2020 году выручка независимых лейблов и исполнителей выросла на 27%, а их доля на рынке стриминга увеличилась до 31,5%, свидетельствуют данные Midia Research.

Рынок музыкантов, которые выпускают музыку без какого-либо лейбла, в прошлом году вырос на 34,1% и впервые превысил $1 млрд.

Во времена компакт-дисков и цифрового скачивания присоединение к лейблу было единственным способом для музыканта сделать его музыкальные произведения широко доступными. Рост популярности таких сервисов как Spotify Technology SA и Apple Music позволил исполнителям выпускать музыку, когда и как они хотят.

Однако стиминговые сервисы все еще наиболее благоприятны для крупных лейблов. Хотя любой пользователь может разместить музыку на этих платформах, тяжело выделиться на фоне остальных. По данным Spotify, ежедневно в сервис загружается более 60 тыс. треков.

Теги: #музыка #инвестиции #apple
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:23 30.03.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г сократил инвестиции в производство более чем на четверть

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г сократил инвестиции в производство более чем на четверть

17:32 25.03.2021
"Укрэнерго" в 2021 г. планирует увеличить инвестиции в электросети на 38% - до 4,3 млрд грн

"Укрэнерго" в 2021 г. планирует увеличить инвестиции в электросети на 38% - до 4,3 млрд грн

15:49 25.03.2021
Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для крупных инвестпроектов

Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для крупных инвестпроектов

20:38 23.03.2021
Президент ЕБРР обсудила с послами G7 инвестиционный климат Украины

Президент ЕБРР обсудила с послами G7 инвестиционный климат Украины

14:30 19.03.2021
В Украине создадут Национальный фонд инвестиций - указ

В Украине создадут Национальный фонд инвестиций - указ

19:21 17.03.2021
"Укртрансгаз" планирует инвестировать в развитие газохранилищ до 2030г 13,685 млрд грн

"Укртрансгаз" планирует инвестировать в развитие газохранилищ до 2030г 13,685 млрд грн

11:33 17.03.2021
Украинские IT-компании привлекли $571 млн инвестиций в 2020 г. - AVentures Capital

Украинские IT-компании привлекли $571 млн инвестиций в 2020 г. - AVentures Capital

13:18 12.03.2021
Global Emerging Markets Group инвестирует $31 млн в Eurohold, владеющий двумя СК в Украине

Global Emerging Markets Group инвестирует $31 млн в Eurohold, владеющий двумя СК в Украине

14:54 05.03.2021
Украина намерена нарастить приток ПИИ до $15 млрд в год с 2025 г.

Украина намерена нарастить приток ПИИ до $15 млрд в год с 2025 г.

16:59 02.03.2021
"Метинвест" в 2020 г направил более $200 млн на экопроекты и планирует рост инвестиций в 2021г – гендиректор

"Метинвест" в 2020 г направил более $200 млн на экопроекты и планирует рост инвестиций в 2021г – гендиректор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд заблокировал 12 интернет-изданий по иску экс-руководителя "Спецтехноэкспорта"

Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин повысил тарифы на доставку пенсий в селах до 2,65% от суммы выплаты, городах - до 1,3%

Bolt снижает стоимость проката электросамокатов

"Лайфселл" должен устранить последствия рассылки против "Киевстар" в Черкасской области - АМКУ

Услуга "виртуальный номер" для жителей оккупированных территорий станет доступной до июля - Минреинтеграции

"Киевстар" увеличил покрытие 4G сети в 19 областях Украины

Facebook работает над проблемой с доступом в Instagram у некоторых пользователей

Vodafone Retail за период карантина нарастила долю в онлайне до 20%

"Vodafone Retail Украина" планирует в 2021г запустить модель покупки смартфона с контрактом

"Датагруп" и Hawe Telekom завершили строительство нового международного сетевого перехода с Польшей

"Нова Пошта" выделила еще 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА