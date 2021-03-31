Bolt снижает стоимость проката электросамокатов

Компания Bolt анонсировала снижение тарифов на аренду самокатов. Согласно сообщению на официальной странице компании в facebook, стоимость разблокировки самоката теперь составит 9 гривен, минута поездки - 1,90 с понедельника по четверг и 2,50 гривны в пятницу и на выходных. Аренда самоката на весь день обойдется в 490 гривен.

Ранее стоимость разблокировки составляла 29 гривен, минута поездки - 4,90 гривны, весь день - 600 гривен.

Как сообщалось, Bolt Food запускает услугу, с помощью которой пользователи смогут самостоятельно забрать еду из ресторанов, осуществив заказ в приложении сервиса.