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15:10 31.03.2021

Bolt снижает стоимость проката электросамокатов

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Bolt снижает стоимость проката электросамокатов

Компания Bolt анонсировала снижение тарифов на аренду самокатов. Согласно сообщению на официальной странице компании в facebook, стоимость разблокировки самоката теперь составит 9 гривен, минута поездки - 1,90 с понедельника по четверг и 2,50 гривны в пятницу и на выходных. Аренда самоката на весь день обойдется в 490 гривен.

Ранее стоимость разблокировки составляла 29 гривен, минута поездки - 4,90 гривны, весь день - 600 гривен.

Как сообщалось, Bolt Food запускает услугу, с помощью которой пользователи смогут самостоятельно забрать еду из ресторанов, осуществив заказ в приложении сервиса.

Теги: #киев #bolt #самокат
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