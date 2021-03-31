Услуга "виртуальный номер" для жителей оккупированных территорий станет доступной до июля - Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины анонсировали, что услуга "виртуальный номер" для граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма (ВОТ) станет доступной до июля.

"Доступное и удобное получение услуг и сервисов нашими гражданами с ВОТ является одним из приоритетов для нас в части цифровизации. Именно это, в частности, и предусматривает услуга "виртуальный номер", которую мы совместно с операторами планируем запустить уже к концу первого полугодия этого года. Одной из ее главных преимуществ является упрощение доступа к государственным сервисам с помощью номера телефона, в первую очередь в сфере административных, медицинских и банковских услуг", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что виртуальный номер - это услуга мобильных операторов, с помощью которой можно пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi с использованием приложения. Такая услуга позволит жителям оккупированных территорий осуществлять и принимать звонки, отправлять и получать смс-сообщения.