Vodafone Retail за период карантина нарастила долю в онлайне до 20%

Дочерняя компания оператора мобильной связи "Vodafone Украина" Vodafone Retail в 2020 году нарастила долю в онлайн-продажах на 10 процентных пунктов - до 20%.

Как отмечается в аналитическом отчете компании по рынку смартфонов в Украине, в 2020 году рост онлайн продаж наблюдался не только в городах-миллионниках, но и в небольших населенных пунктах, что оператор связывает с расширением географии 4G покрытия по всей Украине.

Карантинные ограничения существенно изменили рынок. В 2020 году компания сфокусировалась на продажах через интернет магазин: расширила ассортимент, усовершенствовала работу с сервисами доставки, оптимизировала ряд внутренних бизнес-процессов и как результат – доля онлайн покупок за год выросла до 20%.

"Омниканальность важна. Есть люди, которые, даже покупая в онлайне, хотят прийти в оффлайн, забрать свой товар и к нему еще что-то докупить. Поэтому мы видим, что развитие онлайна будет, но оно не перекроет оффлайн-торговлю", – комментирует работу ритейл-сети директор Vodafone Retail Елена Мироненко.

По ее словам, в настоящее время в сети Vodafone Retail 500 монобрендовых магазинов, и это количество компания планирует сохранить до стабилизации ситуации, выхода мира из глобальной волны пандемии, а впоследствии рассмотрит возможность расширения сети.

В 2020 году доля смартфонов с экраном 6 и более дюймов выросла до 81%, в качестве операционной системы лидирует Android в соотношении 98% к 2%.

"Рост потребления мобильного трафика отражается на популярности смартфонов с аккумуляторами от 4000 до 5000 mAh. В 2018 году они занимали 12%, в 2019-м уже 42%, в 2020-м - 74,2%", - отмечают в Vodafone Retail.

По мнению компании, в 2021 году доля смартфонов с аккумуляторами от 4000 до 5000 mAh будет быстро расти.

Наличие технологии распознавания отпечатков пальцев в новых телефонах выросло с 59% до 79,8% за 2018-2020 гг.

В 2020 году более 60% покупателей было достаточно 12-18 мегапикселей в камере смартфона. Остальные 40% стремятся к постоянному улучшению качества мобильной фотографии.

"Сегмент смартфонов с камерами 24-30 МП демонстрирует падение с 17% в начале 2020 года до 5,6% к концу года, зато сегмент свыше 30 МП вырос с 22% до 24,7% в течение 2020 года", - отмечается в аналитике оператора.

Согласно данным Vodafone Retail, интерес к NFC технологии достаточно медленно рос в 2018-2019 годах и в целом увеличился на 6%. Пик роста популярности технологии (+10%) в 2020 году пришелся на период первого локдауна, а после него спрос на NFC снова упал на 12%.

Также 98% смартфонов, проданных в сети Vodafone Retail в 2020 году, поддерживают работу в 4G сети. При этом процент устройств, поддерживающих две SIM-карты, снижается – с 99,6% в 2019 году до 75% в 2020 году.

Если ранее 70% покупателей из года в год выбирали темные цвета смартфонов – черный и синий, то в 2020 году выбор начал несколько смещаться в сторону цветных смартфонов.

ТОП 5 брендов по количеству проданных смартфонов в сети Vodafone Retail в 2020 году:

- SAMSUNG – 36%

- XIAOMI – 30%

- TECNO – 15%

- NOKIA – 10%

- HUAWEI – 3%.

Лидером по продажам среди брендов смартфонов в магазинах Vodafone является Samsung – его выбирают практически по всей Украине, кроме нескольких областей – в Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях в 2020 году чаще выбирали Xiaomi.

Модели TECNO и NOKIA вышли в топ в 2020 году благодаря популярным предложениям, которые может предоставить покупателю только операторская сеть – "Смартфон плюс связь в подарок".

"В первый локдаун 2020 года вдвое снизились продажи фитнес-браслетов и смарт-часов. Но уже в мае-августе, после выхода страны из карантина, продажи этих категорий товаров выросли в три раза по сравнению с началом года. При этом почти втрое выросли продажи телевизоров и ноутбуков – пандемия заставила украинцев обустраивать домашние офисы и налаживать домашний досуг", - отмечают в Vodafone Retail .

Изменилось гендерное соотношение покупателей. Впервые женщины стали покупать столько же мобильной техники, как и мужчины. Ранее это соотношение сохранялось на уровне 40:60 в течение длительного времени.

Прослеживаются изменения и в возрастных категориях: в 2021 году молодежь (18-25) стала покупать в два раза больше, преимущественно онлайн. Количество покупок, которые совершают люди в возрасте 55-65 лет, выросло на 11%.

Увеличилось наполнение покупательской корзины: если ранее в ней чаще всего оказывался один товар за одну покупку, то сегодня типичный покупатель в среднем за одну покупку выбирает до трех единиц гаджетов и аксессуаров.

В основе отчета – данные продаж в собственной розничной сети, а также big data аналитика на базе данных сети "Vodafone Украина".