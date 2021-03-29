Телеком

17:11 29.03.2021

"Датагруп" и Hawe Telekom завершили строительство нового международного сетевого перехода с Польшей

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"Датагруп" и Hawe Telekom завершили строительство нового международного сетевого перехода с Польшей

Национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг компания "Датагруп" совместно с польским оператором Hawe Telekom завершила проект по строительству нового международного перехода "Дорохуск – Ягодин" на украинско-польской границе.

Как отмечается в сообщении "Датагруп" в понедельник, это второй собственный переход компании в направлении Польши, который имеет потенциальную пропускную способность до 16 Тбит/с.

"Новый международный переход позволит нам еще эффективнее обрабатывать трафик между Украиной, Польшей, Германией, а также другими странами Евросоюза и США", – цитируется в сообщении технический директор "Датагруп" Владимир Лутченко.

После завершения нового сетевого перехода в дополнение к существующим четырем независимым международным переходам "Датагруп" в Европу (на границе со Словакией, Венгрией и Польшей) общая пропускная способность международных каналов "Датагруп" составила около 1500 Гб/с.

Открытие пятого международного перехода расширяет возможности "Датагруп" в плане реализации международных проектов, увеличения магистральной емкости сети, международного интернет-трафика. Это также позволит минимизировать задержку до точки обмена трафиком при обращении ко многим популярным ресурсам, расположенным в Варшаве (Facebook, Amazon, Microsoft, игровым серверам и пр.), что поможет увеличить скорость доступа к ним для всех клиентов компании.

"Кроме того, при построении виртуальных сетей наши корпоративные клиенты смогут резервировать маршруты через новые европейские трассы", - отмечают в "Датагруп".

Директор по международным продажам Hawe Telekom Пшемыслав Гонгала в свою очередь отмечает, что совместный проект с "Датагруп" является ответом на постоянно растущий спрос относительно увеличения количества подключений между Польшей и Украиной, в частности с целью предоставления доступа к центрам обработки данных глобальных поставщиков контента, облачных сервисов и OTT, расположенных в Варшаве.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны.

Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности - DataProtect.

Data Group в 2019 году увеличила чистую прибыль в 6,97 раза по сравнению с 2018 годом - до 141,764 млн грн.

Теги: #hawe_telekom #датагруп
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