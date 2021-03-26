"Укрпошта" запустила доставку экспортных отправлений в Казахстан рейсами Air Astana

АО "Укрпошта" запустила доставку экспортных отправлений в Казахстан прямыми рейсами авиакомпании Air Astana, они выполняются три раза в неделю.

Как сообщила пресс-служба почтового оператора в пятницу, в начале марта "Укрпошта" подписала соответствующий договор с генеральным агентом Air Astana в Украине компанией Globe Air Cargo.

"Сегодня "Укрпошта" работает с 15 авиакомпаниями напрямую, чтобы обеспечить быструю доставку по всему миру. Казахстан входит в 15 популярных стран отправления экспорта, поэтому нам очень важно наладить эффективную логистику, чтобы доставлять посылки вовремя", - цитирует пресс-служба "Укрпошты" директора департамента международных операций Юлию Павленко.

По ее словам, в настоящее время 92% международных почтовых отправлений в этом направлении доставляются в срок до семи дней - от приема в отделении "Укрпошты" до начала обработки в Казахстане. Однако благодаря новому партнеру компания планирует сократить эти сроки, уточняет Павленко.

"Предложенная нами программа прямой логистики в Казахстан является эффективным решением для роста почтовых потоков "Укрпошты", которые постоянно стимулируются ускорением доставки. Нами была задействована программа GSA Mail Solutions, благодаря которой почтовые операторы имеют доступ ко всей нашей сети авиакомпаний, чтобы направить свои почтовые потоки туда, где они нужны", - отметил генеральный директор Globe Air Cargo Петр Кухарчук.

По данным "Укрпошты", ежемесячно компания доставляет в Казахстан 4 тонны украинского экспорта.