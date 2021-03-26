Телеком

12:53 26.03.2021

Минцифры поддерживает создание Фонда фондов на 500 млн грн уже в 2022 году

1 мин читать
Минцифры поддерживает создание Фонда фондов на 500 млн грн уже в 2022 году

Министерство цифровой трансформации Украины поддерживает идею создания Фонда фондов и будет бороться за выделение на это бюджетных средств уже в 2022 году, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров агентству "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что 500 млн грн будет идеально для старта", – сказал он в отношении возможного объема такого фонда.

Идея Фонда фондов уже обсуждалась в Украине во время правительства Владимира Гройсмана около трех лет назад вместе с концепцией Фонда стартапов, однако последний был создан, а Фонд фондов - нет.

Руководитель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Ольга Магалецкая в конце февраля этого года в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что Минэкономики собирает рабочую группу с МФО по вопросу Фонда фондов.

Магалецкая напомнила: идея заключается в том, что государство дает от 10% до 20% бюджетирования для этого фонда, остальное предоставляет МФО, а далее Фонд фондов инвестирует в другие фонды, которые, в свою очередь, – уже в конкретные компании и проекты, преимущественно ориентированные на сектора hi-tech или IT.

По словам Магалецкой, как и три года назад, речь может идти о взносе государства в размере около 250 млн грн, или около $10 млн, что позволит в целом сформировать фонд в объеме до $100 млн.

 

Теги: #фонд_фондов #федоров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 26.03.2021
Минцифры планирует перевести кабинет налогоплательщика в "Дию"

Минцифры планирует перевести кабинет налогоплательщика в "Дию"

14:05 19.03.2021
Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова – указ

Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова – указ

11:18 18.03.2021
Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

12:00 04.03.2021
До конца года в Украине появятся первые смартфоны правительственной связи – Федоров

До конца года в Украине появятся первые смартфоны правительственной связи – Федоров

11:01 04.03.2021
В Минцифры хотят вручить чиновникам защищенные смартфоны правительственной связи - Федоров

В Минцифры хотят вручить чиновникам защищенные смартфоны правительственной связи - Федоров

10:38 04.03.2021
Минцифры изучает предложение Microsoft по электронной демократии - Федоров

Минцифры изучает предложение Microsoft по электронной демократии - Федоров

10:16 04.03.2021
Минцифры до 2022г. планирует запустить специализированную госплатформу для разворачивания реестров - Федоров

Минцифры до 2022г. планирует запустить специализированную госплатформу для разворачивания реестров - Федоров

09:53 04.03.2021
Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

13:49 15.02.2021
Арабская Intelmax Management Consulting хочет открыть представительство в Украине

Арабская Intelmax Management Consulting хочет открыть представительство в Украине

18:06 12.02.2021
Украина должна интегрироваться в Единый цифровой рынок ЕС до 2024 года - вице-премьер Федоров

Украина должна интегрироваться в Единый цифровой рынок ЕС до 2024 года - вице-премьер Федоров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпошта" запустила доставку экспортных отправлений в Казахстан рейсами Air Astana

Абоненты в 2020 г. на 19% чаще обращались к телеком-регулятору по вопросам к контент-услугам - BRDO

Минцифры, "Vodafone Украина", IFES и ОБСЕ запустили Telegram-бот по проверке уровня цифровой грамотности

lifecell ищет партнеров для брендовых магазинов

Профильный комитет надеется на принятие законодательной базы по "Дия.City" до середины лета

"Укрпошта" заключила договор с компанией VIDI на закупку 1860 автомобилей для передвижных отделений

Арахамия пообещал "похоронить" законопроект о 7 признаках трудовых отношений

"Киевстар" отмечает ежеквартальный рост спроса на 200% на платформу Business Data Solution с начала пандемии

Налоговая система в "Дия City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз - Федоров

Кабмин планирует до конца 2021 покрыть сетью передвижных отделений "Укрпошты" 50% сел - План приоритетных действий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА