Минцифры поддерживает создание Фонда фондов на 500 млн грн уже в 2022 году

Министерство цифровой трансформации Украины поддерживает идею создания Фонда фондов и будет бороться за выделение на это бюджетных средств уже в 2022 году, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров агентству "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что 500 млн грн будет идеально для старта", – сказал он в отношении возможного объема такого фонда.

Идея Фонда фондов уже обсуждалась в Украине во время правительства Владимира Гройсмана около трех лет назад вместе с концепцией Фонда стартапов, однако последний был создан, а Фонд фондов - нет.

Руководитель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Ольга Магалецкая в конце февраля этого года в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что Минэкономики собирает рабочую группу с МФО по вопросу Фонда фондов.

Магалецкая напомнила: идея заключается в том, что государство дает от 10% до 20% бюджетирования для этого фонда, остальное предоставляет МФО, а далее Фонд фондов инвестирует в другие фонды, которые, в свою очередь, – уже в конкретные компании и проекты, преимущественно ориентированные на сектора hi-tech или IT.

По словам Магалецкой, как и три года назад, речь может идти о взносе государства в размере около 250 млн грн, или около $10 млн, что позволит в целом сформировать фонд в объеме до $100 млн.