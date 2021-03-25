Профильный комитет надеется на принятие законодательной базы по "Дия.City" до середины лета

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев заявил, что надеется на принятие законодательной базы для запуска специального правового режима "Дия.City" до середины лета.

"Надеюсь, что мы пройдем этот этап за ближайшие пару-тройку месяцев и что со второго чтения законопроект выйдет до середины июля. Надеюсь, что мы сможем начать реальную работу "Дия.Сити" уже летом", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины планирует убрать норму о заключении договоров о непереманивании сотрудников из законопроекта о "Дия.City" ко второму чтению.

Ранее Минцифры заявляло о намерении запустить проект "Дия.City" в начале 2021 года. Ведомство за три-четыре года с внедрением "Дия.Сити" планирует увеличить объем рынка IT-сектора и креативной индустрии до $11-12 млрд.