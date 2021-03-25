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11:44 25.03.2021

"Укрпошта" заключила договор с компанией VIDI на закупку 1860 автомобилей для передвижных отделений

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"Укрпошта" заключила договор с компанией VIDI на закупку 1860 автомобилей для передвижных отделений

АО "Укрпошта" в рамках общего проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) заключило договор с компанией VIDI - официальным дилером в Украине по продаже новых авто - на закупку 1860 автомобилей Сitroen Berlingo L2 Worker для передвижных отделений, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале в четверг.

По его словам, новые автомобили будет производить и импортировать их из Франции ООО "Пежо Ситроен Украина". Первые машины "Укрпошта" ожидает получить уже в конце лета 2021 года.

Криклий отметил, что общая стоимость закупки составляет 1,3 млрд грн, что на 21,3% дешевле рыночной цены. Сюда включена гарантия на пять лет, а также ремонт и техобслуживание авто на 150 тыс. км по принципу full-service.

В настоящее время в наиболее отдаленных районах семи областей Украины работают 600 передвижных отделений.

Как сообщалось, согласно проекту Плана приоритетных действий правительства, Кабинет министров Украины ставит задачу до конца декабря 2021 года покрыть сетью передвижных отделений АО "Укрпошта" 50% населенных пунктов с населением менее 2 тыс. лиц.

Теги: #укрпошта #ебрр
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