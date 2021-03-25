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11:19 25.03.2021

"Киевстар" отмечает ежеквартальный рост спроса на 200% на платформу Business Data Solution с начала пандемии

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"Киевстар" отмечает ежеквартальный рост спроса на 200% на платформу Business Data Solution с начала пандемии

Спрос на пользование Business Data Solution - платформой для SMS-рассылок на основе анализа больших данных среди бизнеса - в 2020 году рос в среднем более чем на 200% ежеквартально с момента введения карантина, отмечает мобильный оператор "Киевстар".

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, наибольший всплеск активности клиентов был зафиксирован в третьем квартале прошлого года после смягчения карантинных ограничений на работу малого бизнеса и в связи с пиком летнего сезона.

"Киевстар" отмечает, что за этот период количество клиентов Business Data Solution выросло на 225% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. При этом чаще всего в прошлом году платформой пользовались такие сегменты бизнеса, как заведения общественного питания со службой доставки еды, микрофинансовые организации, магазины одежды, обуви, техники и продуктов питания, адвокатские конторы, туристические бюро, службы такси и организации, оказывающие социальные услуг.

В компании считают Business Data Solution одним из инструментов, который помогает сформировать маркетинговую кампанию по принципам SMART: конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной определенными сроками.

"Все, как в классическом методе постановки целей. Мы обогатили такой известный маркетинговый канал, как SMS-рассылка, анализом Big Data и создали платформу для самостоятельного и доступного по цене управления рекламной кампанией. Мы продолжаем работать над новым функционалом платформы и уже скоро предложим его нашим бизнес-клиентам", - поясняет директор по развитию новых направлений бизнеса "Киевстар" Илья Польшаков, которого цитирует пресс-служба

Business Data Solution - это интеллектуальная автоматизированная платформа, с помощью которой компании-заказчики создают рекламные и информационные SMS-рассылки для привлечения новых клиентов. Благодаря большим данным и с использованием алгоритмов машинного обучения разработаны фильтры, по которым определяются сегменты абонентов, кому будет полезна и интересна информация в SMS-рассылке. Выборка получателей рекламных сообщений формируется из списка абонентов, которые являются потребителями услуги “Мои Скидки” и согласились на получение таких сообщений.

Теги: #киевстар
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