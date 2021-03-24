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17:44 24.03.2021

Кабмин планирует до конца 2021 покрыть сетью передвижных отделений "Укрпошты" 50% сел - План приоритетных действий

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Кабмин планирует до конца 2021 покрыть сетью передвижных отделений "Укрпошты" 50% сел - План приоритетных действий

Кабинет министров Украины ставит задачу до конца декабря 2021 года покрыть сетью передвижных отделений АО "Укрпошта" 50% населенных пунктов с населением менее 2 тыс. лиц, свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства.

Как указано в документе, принятом на заседании в среду, с целью либерализации нормативно-правового регулирования в сфере почтовой связи, в частности, ограничения ценового регулирования почтовой связи соответственно с практиками европейских стран, до июня 2021 года планируется подать в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О почтовой связи".

Как сообщалось, АО "Укрпошта" совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) объявили тендер на закупку 1860 автомобилей для реализации проекта "Передвижные отделения" в 2021 году.

Теги: #укрпошта #села #план #кабмин
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