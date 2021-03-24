"Укрпошта" за год карантина доставила 260 тыс. посылок с лекарствами

"Укрпошта" за год работы услуги по доставке лекарств во все населенные пункты Украины доставила около 260 тыс. посылок с лекарственными средствами, витаминами, медицинской техникой и средствами гигиены.

Как отмечается в сообщении "Укрпошты" в среду, сумма объявленной стоимости всех посылок составила почти 100 млн грн.

По данным компании, количество отправлений с лекарствами в села через "Укрпошту" в течение года составило 70%.

"Если в период жесткого локдауна украинцы заказывали преимущественно маски, одноразовые перчатки, парацетамол и противовирусные препараты, то после его окончания чаще всего заказывают препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также гормональные, обезболивающие, успокоительные лекарственные средства, а в период простуд - противовирусные средства", - отмечают в "Укрпоште".

В феврале 2021 года национальный почтовый оператор доставил около 30 тыс. посылок с лекарственными средствами.

Сегодня украинцы могут заказать доставку лекарств из более 60 аптек и аптечных сетей по всей Украине.

Как сообщалось, в марте 2020 года "Укрпошта" запустила доставку лекарств после принятия Правительством соответствующего постановления, разрешающего доставку лекарств в период карантина почтовыми операторами.

Позже, в сентябре 2020 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №3615-1, который унормировал продажу лекарств через интернет и вовлечение в процесс доставки заказов операторов почтовой связи.