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15:17 23.03.2021

Cineworld в апреле откроет кинотеатры в США, в мае - в Великобритании

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Cineworld в апреле откроет кинотеатры в США, в мае - в Великобритании

Британский оператор кинотеатров Cineworld Group Plc в апреле возобновит работу кинотеатров в США, которые были закрыты полгода назад на фоне пандемии коронавируса.

Как говорится в сообщении Cineworld, компания откроет некоторые из своих 536 кинотеатров Regal в США 2 апреля для показа фантастического фильма "Годзилла против Конга" киностудии Warner Bros. Оставшаяся часть возобновит работу 16 апреля с выходом в прокат новой экранизации серии игр Mortal Kombat.

В Великобритании, где Cineworld управляет 127 кинотеатрами, работу большинства кинотеатров планируется возобновить 17 мая в соответствии с планами правительства по смягчению ограничений, связанных с COVID-19.

При этом в кинотеатрах сохранятся ограничения по заполняемости залов не более чем на 50%, но этого будет достаточно для рентабельного функционирования компании, отмечает глава Cineworld Муки Грейдингер.

Приостановка работы кинотеатров в США и Великобритании в октябре последовала за многочисленными отсрочками премьер дорогостоящих голливудских фильмах. Компания сообщила тогда, что закрытие кинотеатров затронет ситуацию с занятостью нескольких тысяч сотрудников.

Акции Cineworld теряют в цене 2,1% на торгах в Лондоне во вторник. С начала года капитализация компании выросла примерно в два раза.

Теги: #великобритания #сша #кинотеатры
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