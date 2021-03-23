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14:36 23.03.2021

Microsoft начнет возвращать сотрудников в офисы, внедрит гибридную работу

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Microsoft начнет возвращать сотрудников в офисы, внедрит гибридную работу

Американская Microsoft Corp., которая больше года назад отправила персонал на удаленку на фоне пандемии коронавируса, готовится к тому, чтобы начать возвращать сотрудников в офисы.

В штаб-квартире Microsoft в Редмонде и близлежащих кампусах с 29 марта планируется внедрить гибридный формат, при котором часть сотрудников будут работать в офисе, часть - из дома, говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге Microsoft.

"Наша цель - предоставить сотрудникам еще большую гибкость, позволяя людям работать там, где они ощущают себя наиболее продуктивно и комфортно, одновременно поощряя сотрудников работать из дома, учитывая сохраняющееся беспокойство по поводу вируса и его разновидностей", - говорится в сообщении.

При этом Microsoft не рассчитывает на возвращение в офисы всего персонала в скором времени. Как только пандемия перестанет представлять серьезную угрозу для общества, компания ожидает, что многие из ее сотрудников продолжат частично работать из дома. Ранее Microsoft сообщала, что позволит некоторым сотрудникам работать удаленно на регулярной основе с разрешения непосредственного руководства.

Переход на постоянную работу из дома стал распространенной тенденцией для компаний в связи с пандемией коронавируса. Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, сообщила, что большинство ее сотрудников смогут продолжать работать удаленно после окончания пандемии.

Microsoft была одной из первых крупных американских компаний, которая перевела сотрудников на удаленную работу с началом пандемии COVID-19. Компания также оказалась в числе тех, кто извлек существенную выгоду от ограничений, связанных с пандемией, в связи с активным спросом на облачные сервисы и инструменты для взаимодействия сотрудников, которые она продает.

Многие компании еще не вернули персонал в офисы. Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, разрешила большинству сотрудников работать из дома как минимум до сентября 2021 года. Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, продолжит использовать режим удаленной работы после окончания пандемии, рассчитывая через 5-10 лет перевести на работу из дома до половины сотрудников.

Число американцев, работающих удаленно, подскочило во время пандемии коронавируса, и многие руководители компаний ожидают сохранения этой тенденции. Согласно глобальному опросу, проведенному по заказу Microsoft и опубликованному в понедельник, 73% работников надеются, что их компании будут придерживаться более гибкой политики в отношении удаленной работы, а 65% сотрудников хотели бы чаще видеться со своими коллегами после пандемии. Порядка 66% компаний рассматривают возможность переоборудования офисов для работы в гибридном режиме.

Теги: #работа #microsoft #офисы
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