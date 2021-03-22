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18:38 22.03.2021

Украина стала лидером в Центральной и Восточной Европе по количеству прошедших онлайн-обучение в сфере е-технологий от Microsoft

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Украина стала лидером в Центральной и Восточной Европе по количеству прошедших онлайн-обучение в сфере е-технологий от Microsoft

Более 45 тыс. украинцев с июня 2020 года прошли онлайн-обучение на платформе Microsoft по развитию цифровых навыков Microsoft Learn, заняв первое место с наибольшим показателем в Центральной и Восточной Европе, сообщила пресс-служба Microsoft в Украине в понедельник.

Компания отмечает, что Microsoft Learn предоставляет бесплатное обучение по повышению цифровых навыков специалистов, улучшению производительности команд и модернизации рабочего места используя потенциал облачных технологий, искусственного интеллекта (ИИ), сервисов Azure, Microsoft 365, Power Platform, Microsoft Dynamics и др.

Среди профессий, которым обучают на платформе, - разработчик программного обеспечения, торговый представитель, project менеджер, IТ-администратор, менеджер по работе с клиентами, digital-маркетолог, сотрудник службы поддержки, аналитик данных, финансовый аналитик, графический дизайнер.

"Обучение позволяет специалистам получить необходимые для карьерного роста опыт и навыки или пройти переквалификацию. После окончания курса выпускник может записаться на экзамен и получить сертификат международного образца", - рассказали в Microsoft.

Microsoft совместно с GitHub и LinkedIn в июне 2020 года запустила глобальную кампанию по развитию цифровых навыков с целью помочь людям, потерявшим рабочие места в результате экономического кризиса, а также специалистам, которые хотят получить навыки для трудоустройства в сфере цифровых технологий.

Теги: #microsoft
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