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16:19 22.03.2021

Минцифры и "Vodafone Украина" создадут ряд образовательных программ по цифровой грамотности

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Минцифры и "Vodafone Украина" создадут ряд образовательных программ по цифровой грамотности

Министерство цифровой трансформации Украины и оператор мобильной связи компания "Vodаfone Украина" создадут ряд образовательных программ, посвященных цифровой безопасности, а также противодействию киберугрозам и мошенничеству.

Как отмечается в совместном сообщении Минцифры и "Vodafone Украина" в понедельник, стороны подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой грамотности украинского общества.

"Подписанный нами меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины ускорит развитие цифровой грамотности населения... В рамках программы мы создадим универсальный базовый курс математики для школьников и более широкой аудитории. Также начнем готовить специалистов редких пока еще сегодня профессий, таких как аналитики больших данных, специалисты по интернету вещей и интернету поведения", – комментирует событие GR-директор "Vodаfone Украина" Ольга Дейнега.

Сотрудничество будет развиваться в следующих направлениях:

- разработка образовательного контента и программ для различных возрастных аудиторий в разных каналах, создание материалов о цифровой безопасности, противодействии цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространение информации об инновационных технологиях, технологических сервисах и решениях, а также возможностях, которые они открывают.

- популяризация технических знаний, включая разработку универсального образовательного базового курса основ математики для новичков, который будет полезным для школьников, а также для тех, кто не имеет технического образования.

- подготовка специалистов новых цифровых профессий, в частности: аналитика больших данных (Big Data), интернет вещей (IoT), интернет поведения (IoB).

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан напомнила, что в рамках национального проекта "Дия. Цифровое образование" Минцифры планирует обучить 6 млн украинцев цифровой грамотности за три года.

"Партнерство с Vodafone приближает нас к стратегической цели и открывает еще больше бесплатных образовательных возможностей для граждан", – отметила Ионан.

Теги: #минцифры #программы #vodafone
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