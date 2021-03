Amazon наймет 1,5 тыс. сотрудников в Саудовской Аравии на фоне роста онлайн-торговли в стране

Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует в этом году нанять 1500 сотрудников в Саудовской Аравии на фоне роста популярности онлайн-услуг в стране в условиях пандемии, сообщает The Wall Street Journal.

Компания намерена увеличить мощности своей фулфилмент-сети и расширить зону доставки.

"Наши инвестиции в технологии и инфраструктуру соответствуют целям Саудовской Аравии в области цифровой трансформации", - отметил операционный директор Amazon на Ближнем Востоке и в Северной Африке Прашант Саран.

В январе онлайн-ритейлер запустил в Саудовской Аравии сервис Prime. В июне 2020 года компания изменила название сайта souq.com, который она приобрела в 2017 году, на amazon.sa.

Другие технологические компании также расширяют свое присутствие в Саудовской Аравии. Google, принадлежащий Alphabet Inc., и китайский онлайн-ритейлер Alibaba Group Holding Ltd. недавно объявили о запуске партнерств с госкомпаниями Саудовской Аравии в области "облачных" центров. Huawei Technologies Co. сообщила, что откроет свой крупнейший за пределами Китая фирменный магазин в Эр-Рияде.

В последние годы стало известно о разногласиях между основателем Amazon Джеффом Безосом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Журналист Джамаль Хашкаджи, убитый в 2018 году, писал для газеты Washington Post, которую Безос купил в 2013 году. Как сообщалось ранее, в Управлении директора национальной разведки США полагают, что операцию, в рамках которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.

В 2018 году, до убийства Хашкаджи, Amazon вела переговоры о строительстве дата-центра в Саудовской Аравии, что расширило бы доступ компании на рынок Ближнего Востока и способствовало бы усилиям Эр-Рияда по развитию отраслей, не связанных с добычей нефти.

Безос в феврале сообщил, что уйдет с поста CEO после 26 лет во главе Amazon.