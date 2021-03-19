Пользователи WhatsApp и Instagram сообщают о сбое по всему миру

Пользователи мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram активно сообщают о проблемах в работе этих приложений.

Согласно данным Downdetector, массовые проблемы с работой WhatsApp возникли около 20:00. Сложности отмечаются, в частности, у пользователей в Западной Европе, прибалтийских странах, Украине и РФ.

70% пользователей Instagram, сообщивших о сбое, жалуются на невозможность обновить новостную ленту. Проблемы есть у жителей США и Европы.