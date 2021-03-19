Литва стремится развивать отношения с Украиной в сфере телекоммуникаций и IT - Науседа
Литва стремится развивать сотрудничество с Украиной в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа.
"Литва стремится развивать отношения с Украиной в отраслях телекоммуникаций, информационных технологий и инноваций. Я верю, что более тесное взаимодействие между нашими странами в создании цифровой экономики могло бы открыть полезные возможности для развития украинской промышленности", - отметил Науседа во время выступления в Верховной Раде.
При этом он выразил уверенность в том, что совместный украинско-литовский форум в этом году станет еще одним поводом укрепить имеющиеся отношения и сформировать новые.