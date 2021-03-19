Телеком

12:01 19.03.2021

Литва стремится развивать отношения с Украиной в сфере телекоммуникаций и IT - Науседа

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Литва стремится развивать отношения с Украиной в сфере телекоммуникаций и IT - Науседа

Литва стремится развивать сотрудничество с Украиной в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

"Литва стремится развивать отношения с Украиной в отраслях телекоммуникаций, информационных технологий и инноваций. Я верю, что более тесное взаимодействие между нашими странами в создании цифровой экономики могло бы открыть полезные возможности для развития украинской промышленности", - отметил Науседа во время выступления в Верховной Раде.

При этом он выразил уверенность в том, что совместный украинско-литовский форум в этом году станет еще одним поводом укрепить имеющиеся отношения и сформировать новые.

Теги: #телекоммуникации #украина #литва
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