"Укртелеком" в 2020 году получил 642,73 млн грн чистой прибыли

"Укртелеком" в 2020 году, по неаудированным данным, получил 642,73 млн грн чистой прибыли, тогда как в 2019 году компания получила 934,1 млн грн убытка.

Согласно повестке собрания акционеров, назначенного на 22 апреля 2021 года, вынесен вопрос утверждения годовых отчетов, включающих финансовые результаты "Укртелекома" за 2020 и 2019 годы.

Компания планирует прибыль, полученную по итогам работы 2020 года, направить на покрытие убытков прошлых лет.

В то же время, по словам директора по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаила Шуранова, операционная деятельность "Укртелекома" и в 2019 году была прибыльной - компания выплатила налог на прибыль в размере 145 млн грн.

"Убыток, зафиксированный по итогам 2019 года, вызван неоперационными финансовыми корректировками по стандартам МСФО, учитывающими в том числе результаты проведения теста на обесценивание существующих активов (impairment test), который, в свою очередь, основывается и на макроэкономических показателях. Успешная реализация масштабных проектов, связанных с развитием оптического интернета, а также повышение макроэкономических показателей существенно улучшат результаты данного теста", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Собственный капитал "Укртелекома" по итогам 2020 года составляет 8,319 млрд грн.

Общая дебиторская задолженность за год увеличилась на 66,8% - до 1,357 млрд грн.

Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года увеличились на 13,8% - до 12,4 млрд грн (10,9 млрд грн по итогам 2019-го).

Как сообщалось, в 2020 году "Укртелеком" сократил чистый доход 2% - до 6,214 млрд грн, увеличил EBITDA на 4,8% - до 1,698 млрд грн, маржу EBITDA - на 1,8 процентных пункта, до 27,3% по сравнению с аудированной отчетностью оператора за 2019 год.

Ранее в компании сообщали, что по итогам 2019 года "Укртелеком" получил "около полумиллиарда гривен чистой прибыли".