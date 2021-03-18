lifecell разрешил персонификацию абонентов с использованием "Дии" в телефонном режиме

Мобильный оператор компания lifecell ввел услугу персонификации абонентов по цифровым паспортам в телефонном режиме.

Как отмечается в сообщении оператора, персонификация абонентов осуществляется через контактный центр lifecell.

"Новая услуга позволяет без посещения магазина персонифицировать свой номер и сразу получить доступ к преимуществам, которые предоставляются после персонификации. Регистрация и персонификация мобильного номера являются также самыми действенными способами защиты SIM-карты от мошенничества", - отмечается в совместном сообщении Министерства цифровой трансформации и lifecell.

Для персонификации номера абонента в телефонном режиме абоненту нужно установить приложение "Дия 2.0" (с цифровым ID-паспортом или паспортом гражданина Украины для выезда за границу), позвонить в контактный центр lifecell, в случае согласия с условиями персонификации - сообщить агенту оператора пароль из SMS, а также цифры под штрих-кодом из приложения "Дия 2.0".

Такая пошаговая процедура персонификации является простой и занимает всего несколько минут, отмечает Минцифры.