Телеком

15:23 18.03.2021

lifecell разрешил персонификацию абонентов с использованием "Дии" в телефонном режиме

1 мин читать
lifecell разрешил персонификацию абонентов с использованием "Дии" в телефонном режиме

Мобильный оператор компания lifecell ввел услугу персонификации абонентов по цифровым паспортам в телефонном режиме.

Как отмечается в сообщении оператора, персонификация абонентов осуществляется через контактный центр lifecell.

"Новая услуга позволяет без посещения магазина персонифицировать свой номер и сразу получить доступ к преимуществам, которые предоставляются после персонификации. Регистрация и персонификация мобильного номера являются также самыми действенными способами защиты SIM-карты от мошенничества", - отмечается в совместном сообщении Министерства цифровой трансформации и lifecell.

Для персонификации номера абонента в телефонном режиме абоненту нужно установить приложение "Дия 2.0" (с цифровым ID-паспортом или паспортом гражданина Украины для выезда за границу), позвонить в контактный центр lifecell, в случае согласия с условиями персонификации - сообщить агенту оператора пароль из SMS, а также цифры под штрих-кодом из приложения "Дия 2.0".

Такая пошаговая процедура персонификации является простой и занимает всего несколько минут, отмечает Минцифры.

Теги: #lifecell #дия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 18.03.2021
Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

10:14 11.03.2021
Депутат предлагает распределять остатки ковидной вакцины через приложение "Дия" между всеми желающими

Депутат предлагает распределять остатки ковидной вакцины через приложение "Дия" между всеми желающими

15:26 04.03.2021
lifecell в феврале расширил покрытие 4G-сети во всех областях

lifecell в феврале расширил покрытие 4G-сети во всех областях

10:01 23.02.2021
В Украине запись на вакцинацию от COVID-19 будет доступна в приложении "Дия" - замминистра здравоохранения

В Украине запись на вакцинацию от COVID-19 будет доступна в приложении "Дия" - замминистра здравоохранения

13:52 22.02.2021
Минцифры в 2021 году планирует привлечь в "Дию" около 6 млн украинцев – первый замглавы ведомства

Минцифры в 2021 году планирует привлечь в "Дию" около 6 млн украинцев – первый замглавы ведомства

09:23 22.02.2021
Минцифры планирует создать англоязычную версию "Дии"

Минцифры планирует создать англоязычную версию "Дии"

14:07 17.02.2021
Кабмин ввел возможность изменять и заказывать удостоверения водителя через "Дию"

Кабмин ввел возможность изменять и заказывать удостоверения водителя через "Дию"

11:01 11.02.2021
Более 100 партнеров присоединились к "Дии" в 2020 году, в текущем планируют еще более 1 тыс.

Более 100 партнеров присоединились к "Дии" в 2020 году, в текущем планируют еще более 1 тыс.

18:54 10.02.2021
lifecell видит возможность обеспечения связью жителей оккупированных территорий с помощью услуги "Виртуальный номер"

lifecell видит возможность обеспечения связью жителей оккупированных территорий с помощью услуги "Виртуальный номер"

12:26 27.01.2021
Минцифры намерено открыть летом "Дия.Бизнес" в Полтаве

Минцифры намерено открыть летом "Дия.Бизнес" в Полтаве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

ПОСЛЕДНЕЕ

UkraineInvest, NRW.Global Business и две немецкие бизнес-ассоциации подписали меморандум о партнерства в сфере диджитализации

"Укрпошта" внедряет единую ERP-систему вместо 80 отдельных

За год карантина количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 млн и достигло 60% населения - GlobalLogic

Украинские IT-компании привлекли $571 млн инвестиций в 2020 г. - AVentures Capital

Верховный суд продолжит рассмотрение одного из исков по обжалованию санкций в отношении телеканалов 19 марта

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

Количество пользователей "Всеукраинской школы онлайн" в январе-марте выросло почти в 4 раза - "Vodafone Украина"

BRDO просит руководство страны защитить права потребителей при предоставлении контент-услуг

Количество 5G-смартфонов у украинцев за последний квартал 2020 года стало больше в 6 раз - Минцифры

Нацсовет по телерадиовещанию назначил предупреждение "Z ZIK", "UΛ: Перший" и еще 4 телеканалам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА