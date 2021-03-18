UkraineInvest, NRW.Global Business и две немецкие бизнес-ассоциации подписали меморандум о партнерства в сфере диджитализации

UkraineInvest, агентство NRW.Global Business и две немецкие бизнес-ассоциации подписали меморандум о взаимопонимании по налаживанию украинско-германского партнерства в сфере диджитализации.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, во время рабочего визита в Германию состоялась встреча между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром транспорта, будущим премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендриком Вюстом.

Отмечается, что стороны обсудили экономическое сотрудничество, партнерство в сфере диджитализации и начала совместных инвестиционных проектов в Украине.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина имеет значительный транзитный потенциал, в частности в вопросе организации и развития грузовых перевозок между Европой и Азией. Кроме того, Украина, по его словам, заинтересована наладить взаимодействие с портом Дуйсбург, который является крупнейшим внутренним портом мира и самым большим логистическим пунктом Центральной Европы.

"Мы готовы расширять наше сотрудничество с Германией и приглашаем немецкий бизнес инвестировать в Украину", - добавил премьер.

Кроме того, во время встречи между UkraineInvest, агентством NRW.Global Business и двумя немецкими бизнес-ассоциациями был подписан Меморандум о взаимопонимании по налаживанию украинской-германского партнерства в сфере диджитализации.