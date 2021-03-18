Телеком

14:43 18.03.2021

UkraineInvest, NRW.Global Business и две немецкие бизнес-ассоциации подписали меморандум о партнерства в сфере диджитализации

1 мин читать
UkraineInvest, NRW.Global Business и две немецкие бизнес-ассоциации подписали меморандум о партнерства в сфере диджитализации

UkraineInvest, агентство NRW.Global Business и две немецкие бизнес-ассоциации подписали меморандум о взаимопонимании по налаживанию украинско-германского партнерства в сфере диджитализации.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, во время рабочего визита в Германию состоялась встреча между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром транспорта, будущим премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендриком Вюстом.

Отмечается, что стороны обсудили экономическое сотрудничество, партнерство в сфере диджитализации и начала совместных инвестиционных проектов в Украине.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина имеет значительный транзитный потенциал, в частности в вопросе организации и развития грузовых перевозок между Европой и Азией. Кроме того, Украина, по его словам, заинтересована наладить взаимодействие с портом Дуйсбург, который является крупнейшим внутренним портом мира и самым большим логистическим пунктом Центральной Европы.

"Мы готовы расширять наше сотрудничество с Германией и приглашаем немецкий бизнес инвестировать в Украину", - добавил премьер.

Кроме того, во время встречи между UkraineInvest, агентством NRW.Global Business и двумя немецкими бизнес-ассоциациями был подписан Меморандум о взаимопонимании по налаживанию украинской-германского партнерства в сфере диджитализации.

Теги: #меморандум #диджитализация #украина #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 18.03.2021
Президент Литвы заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Украины

Президент Литвы заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Украины

14:28 18.03.2021
Случаи повторного заболевания COVID-19 зафиксированы более чем у 1,3 тыс. украинцев – ЦОЗ

Случаи повторного заболевания COVID-19 зафиксированы более чем у 1,3 тыс. украинцев – ЦОЗ

14:08 18.03.2021
Украина заинтересована в опыте экономически мощных регионов Германии в реструктуризации угольных регионов - Шмыгаль

Украина заинтересована в опыте экономически мощных регионов Германии в реструктуризации угольных регионов - Шмыгаль

10:34 18.03.2021
Минздрав работает над развитием eHealth

Минздрав работает над развитием eHealth

16:09 17.03.2021
Венедиктова о действиях прокуратуры по отношению к политическим беженцам из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем

Венедиктова о действиях прокуратуры по отношению к политическим беженцам из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем

13:31 17.03.2021
Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

10:22 17.03.2021
Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив вторую дозу

Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив вторую дозу

08:29 17.03.2021
В Украине за сутки 11 833 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 467 человек

В Украине за сутки 11 833 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 467 человек

07:52 17.03.2021
В Киевской области спасли шестерых рыбаков, оказавшихся на льдине

В Киевской области спасли шестерых рыбаков, оказавшихся на льдине

07:46 17.03.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

ПОСЛЕДНЕЕ

Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

"Укрпошта" внедряет единую ERP-систему вместо 80 отдельных

За год карантина количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 млн и достигло 60% населения - GlobalLogic

Украинские IT-компании привлекли $571 млн инвестиций в 2020 г. - AVentures Capital

Верховный суд продолжит рассмотрение одного из исков по обжалованию санкций в отношении телеканалов 19 марта

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

Количество пользователей "Всеукраинской школы онлайн" в январе-марте выросло почти в 4 раза - "Vodafone Украина"

BRDO просит руководство страны защитить права потребителей при предоставлении контент-услуг

Количество 5G-смартфонов у украинцев за последний квартал 2020 года стало больше в 6 раз - Минцифры

Нацсовет по телерадиовещанию назначил предупреждение "Z ZIK", "UΛ: Перший" и еще 4 телеканалам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА