Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

Министерство цифровой трансформации Украины в апреле планирует запустить услуги автоматической регистрации физлиц-предпринимателей на портале "Дия", а также возможность уплаты налогов в приложении "Дия", сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе всеукраинского форума "Украина 30" в четверг.

"Мы хотим в принципе убрать человеческий фактор и договорились с Министерством юстиции вместе запустить автоматическую регистрацию ФЛП. Уже в апреле на "Дия Summit" мы это презентуем", - сообщил он.

Запуск этой услуги позволит полностью убрать человеческий фактор в части проверок, заменив его машинной сверкой информации из реестров.

По словам Федорова, сейчас удовлетворенность услугой онлайн-регистрации ФЛП на портале "Дия" составляет около 90%, после запуска автоматической регистрации министр ожидает, что этот показатель увеличится до 95-99%.

Минцифры также планирует запустить возможность уплаты налогов в приложении "Дия".

"Это будет занимать несколько кликов, поскольку система все понимает автоматически. Вы вводите сумму или она подтягивается из банков, вам показывается сколько оплатить, вы нажимаете "оплатить" привязанной картой, Apple.Pay или Google.Pay - и все, в четыре клика налоги оплачены, декларация уже в налоговой", - заявил Федоров.

Эту услугу Минцифры также планирует запустить в апреле.