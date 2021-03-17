"Укрпошта" внедряет единую ERP-систему вместо 80 отдельных

"Укрпошта" и компания IT-Enterprise (Киев) составили договор о внедрении интегрированной ERP-системы стоимостью 95,8 млн грн, сообщила пресс-служба национального почтового оператора в среду.

"За два года мы планируем полностью перенести все процессы учета и управления ресурсами и потоками компании в новую единую систему. Это позволит уменьшить влияние человеческого фактора на формирование и обработку данных, объединит все потоки и все дирекции в режиме реального времени. К тому же мы перенесем документооборот в онлайн и значительно повысим информационную безопасность за счет защищенного формата хранения данных. Мы планируем начать внедрение новой системы по всей стране до конца 2021 года. Это фундамент, на котором мы построим будущие фронт- и CRM-системы", - цитирует пресс-служба гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского.

В "Укрпоште" отмечают, что в настоящее время в компании функционирует более 80 систем учета ресурсов компании, действующие еще с 2000-х годов. Многие из них работают только в определенном регионе и никак не сочетаются с офисом управления и другими дирекциями.

"Цифровая трансформация позволяет компаниям оптимизировать работу и сокращать расходы и ошибки, вызванные человеческим фактором. Мы рады помочь "Укрпоште" в повышении эффективности путем диджитализации - перехода к современному цифровому управлению процессами", - отметил гендиректор IT-Enterprise Олег Щербатенко.

В сообщении также говорится, что следующим шагом "Укрпошты" станет тендер на закупку новой фронт-системы для автоматизации всех процессов в отделениях и работы операторов.

"Это повысит качество услуг, предоставляемых клиентам, и сократит время на предоставление операций. После этого "Укрпошта" внедрит CRM-систему", - добавили в компании.

"Укрпошта" объявила о тендере на закупку системы управления информационными потоками, бизнес-процессами и ресурсами с объявленной стоимостью почти 197 млн грн 21 мая 2020 года. Свои предложения предоставили 8 компаний, и среди 2 претендентов из реестра тендерных предложений IT-Enterprise предложила цену в 95,8 млн грн, что на 52% ниже объявленной стоимости тендера.

IT-Enterprise - один из лидеров рынка IT-решений для средних и крупных предприятий. Штат компании - более 350 специалистов.