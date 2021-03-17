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11:33 17.03.2021

Украинские IT-компании привлекли $571 млн инвестиций в 2020 г. - AVentures Capital

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Украинские IT-компании привлекли $571 млн инвестиций в 2020 г. - AVentures Capital

Украинские IT-компании по итогам 2020 года получили $571 млн инвестиций, что на $27 млн больше, чем было в 2019 году.

Соответствующие данные обнародованы в ежегодном исследовании инвестиций в украинский IT-сектор DealBook of Ukraine: 2021 от инвестиционного фонда AVentures Capital.

Отмечается, что 62% из общей суммы привлекли четыре глобальные компании с украинскими корнями - GitLab, Creatio, Restream и airSlate.

GitLab стала первой многомиллиардной компанией, созданной в Украине. Ее оценили в $6 млрд.

Согласно результатам исследования, 2020 год стал рекордным и по финансированию на ранней стадии - на посевных и А-раундах удалось привлечь $161 млн, большую часть из которых - от международных инвесторов, а это в 3,5 раза больше, чем было в 2019 году.

Наиболее быстрорастущим стартапом 2020 года стало приложение Reface.ai, которое позволяет менять лица в видео. С момента запуска в январе, приложение загрузили 70 млн раз.

В рейтинг компаний с наибольшим международным доходом попали Jooble, Genesis, Grammarly, airSlate, Creatio и другие.

Теги: #инвестиции #it_компании
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