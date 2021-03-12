Количество пользователей "Всеукраинской школы онлайн" в январе-марте выросло почти в 4 раза - "Vodafone Украина"

Количество зарегистрированных пользователей "Всеукраинской школы онлайн" с декабря 2020 года по март 2021-го выросло почти в 4 раза до 140 тыс. пользователей, отмечается в сообщении мобильного оператора компании "Vodafone Украина" в пятницу.

Оператор совместно с партнерами национальной платформы "Всеукраинская школа онлайн" проанализировал динамику посещения, популярность и эффективность учебных платформ.



"Количество зарегистрированных пользователей "Всеукраинской школы онлайн" выросло почти в 4 раза по сравнению с декабрем – с 36,5 до 140 тысяч пользователей. 105 тыс. из них – ученики, 28 тыс. – учителя, остальные – слушатели (родители). Всеукраинская школа онлайн является актуальным сервисом не только в Украине. Школу посещают пользователи из 103 стран мира - отовсюду, где проживают или находятся украинцы", - отмечается в сообщении "Vodafone Украина".



Проект "Всеукраинская школа онлайн" создан для обеспечения учащихся 5-11 классов учебными материалами, видеоуроками (их уже 1000 на платформе), тестами и заданиями для самостоятельной работы.

Оператор "Vodafone Украина" присоединился к инициативе Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Украинского института развития образования и общественного союза "Освитория" сразу после запуска онлайн-школы, а перед Новым Годом обеспечил учеников и учителей безлимитным интернет-доступом в рамках услуги Online PASS.

Также во время карантина "Vodafone Украина" запустил собственный образовательный проект – школу Vodafone Big Data Lab - комплексный интенсивный курс подготовки data science специалистов.