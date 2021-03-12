BRDO просит руководство страны защитить права потребителей при предоставлении контент-услуг

Офис эффективного регулирования BRDO официально обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации и Офис президента Украины по вопросу о нарушениях прав потребителей при предоставлении контент-услуг.

Как отмечается в тексте соответствующих обращений BRDO в пятницу, согласование проекта решения, которое направленное на урегулирование ситуации, продолжается уже более полутора лет, из-за намеренного затягивания процесса операторами мобильной связи.

"Сейчас документ находится на согласовании Государственной регуляторной службы, после чего может наконец быть вынесенным на рассмотрение правительства", - отмечают в BRDO.

По данным BRDO, украинские абоненты мобильной связи все чаще жалуются на списание без их ведома средств за контент-услуги, которые они не заказывали. Речь идет об анекдотах, смс-гороскопах, клубах знакомств и других услугах, которые мобильные операторы из года в год навязывают потребителям.

"Так, в течение 2016 - первого полугодия 2020 года в Нацкомиссию по госрегулированию сферы связи и информатизации (НКРСИ) поступило 1809 обращений о нарушении прав потребителей при предоставлении контент-услуг, и динамика жалоб постоянно растет", - подчеркнули в BRDO.

По мнению Офиса эффективного регулирования, из-за недостатков правового регулирования порядка заказа и предоставления указанных услуг все работает не в пользу потребителя: услуги навязываются; деньги снимаются без ведома абонентов; защитить нарушенные права невозможно.

"Масштаб проблемы очень значителен. Незащищенными являются все абоненты предоплаты, то есть 86% абонентов мобильной связи. Игроки рынка скрывают объем услуг в деньгах, но косвенно мы подсчитали, что объем рынка контент-услуг составляет не менее миллиарда гривень в год. Наша цель - абонент должен платить только за то, что он действительно намеревался заказать", - подчеркнул руководитель ICT сектора BRDO Игорь Самоходский.

Эксперты BRDO обратили внимание на то, что полтора года назад НКРСИ разработала документ, призванный урегулировать приобретение контент-услуг - проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг".

В этом документе проблему недобросовестного получения контент-услуг решает введение двойного акцепта - абонент должен, минимум, дважды однозначно подтвердить свое желание приобрести ту или иную услугу. Кроме этого, проектом постановления предусмотрена обязанность оператора информировать абонента о списании средств с его счета за услугу, а также возможность заблокировать предоставление контент-услуг определенному абоненту.

"Вместо определенного законом одного месяца этот проект обсуждается более полутора лет. Мобильные операторы против обязательного информирования абонентов о списании средств и усиления защиты абонентов в целом. Поэтому напрямую и через свои бизнес-ассоциации они блокируют изменение правил. Мы подчеркиваем, что продолжение существования недобросовестных практик предоставления контент-услуг - недопустимо", - подчеркнул Самоходский.

BRDO призывает руководство страны, как можно скорее, поддержать принятие изменений в "Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг" и обеспечить защиту прав миллионов потребителей телекоммуникационных услуг.

По данным Офиса эффективного регулирования, проект постановления уже согласован без замечаний Министерством цифровой трансформации, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Антимонопольным комитетом, Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Министерством финансов.

Среди центральных органов ожидается последнее согласование проекта Государственной регуляторной службой, после чего документ можно выносить на рассмотрение Кабинета министров Украины.