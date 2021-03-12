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15:09 12.03.2021

Количество 5G-смартфонов у украинцев за последний квартал 2020 года стало больше в 6 раз - Минцифры

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Количество 5G-смартфонов у украинцев за последний квартал 2020 года стало больше в 6 раз - Минцифры

С октября 2020 года по январь 2021 года пользование 5G-смартфонами в Украине увеличилось с 31 тыс. до 194 тыс.

Такие данные получило Министерство цифровой трансформации Украины совместно с операторами при подсчете, сообщается на сайте ведомства.

Минцифры отмечает, что также продолжается рост количества смартфонов с поддержкой 4G, поскольку ежемесячно мобильными операторами подключаются несколько тысяч населенных пунктов в этой технологии. Поэтому высокоскоростным интернетом 4G могут пользоваться владельцы почти на 31 млн смартфонах.

"Наблюдаем такую ситуацию, когда украинцы, имея 4G-смартфоны и необходимое покрытие, продолжают пользоваться старой сим-картой с 3G. Призываем абонентов заменять свои карточки на те, что поддерживают 4G, ведь эта технология передачи данных в 10-15 раз быстрее, чем в интернете предыдущего поколения. Замена бесплатная у каждого оператора и занимает несколько минут. После этого качество видеовызова и скорость загрузки файлов будет значительно выше", - комментирует руководитель группы развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибытько, которого цитирует пресс-служба.

Теги: #смартфоны #5g
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