Продажи смартфонов в мире вырастут на 5,5% в 2021 г.

Глобальные поставки смартфонов увеличатся в первом квартале 2021 года на 13,9% относительно того же периода прошлого года, а в целом за текущий год вырастут на 5,5%, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

В основном это будет обусловлено повышением спроса на модели с поддержкой сети мобильной связи нового поколения 5G, а также общим восстановлением спроса на телефоны.

По оценкам аналитиков, совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж смартфонов в период 2020-2025 гг. будут составлять 3,6%.

"Несмотря на продолжающиеся локдауны и экономические проблемы, IDC продолжает видеть высокий спрос на смартфоны, - отмечается в сообщении. - Увеличение производства и улучшенное планирование каналов сбыта вместе с высоким отложенным спросом - всё это указывает на хороший подъем рынка в ближайшие месяцы".

Также эксперты компании говорят об ускоренном росте продаж по онлайн-каналам, доля которых достигла 27% в прошлом году по сравнению с 20% в 2019 году на фоне адаптации к жизни в период пандемии COVID-19.

Поставки смартфонов в Китае и США, крупнейших рынках мира, увеличатся в 2021 году соответственно на 5% и 3,5% после падения на 10-11% по итогам прошлого года, говорится в отчете.

IDC прогнозирует, что на модели с поддержкой 5G в этом году будет приходиться более 40% продаж всех смартфонов в мире, а в 2025 году этот показатель вырастет до 69%.

Увеличение поставок 5G-моделей, включая iPhone 12 от компании Apple, приведет к росту средней цены продаж смартфонов в мире до $363 в текущем году (ранее ожидалось $349).