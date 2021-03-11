Доходы IT-отрасли в Украине благодаря "Дия City" к 2025 г. могут вырасти до $16,5 млрд - Федоров

Благодаря специальному правовому режиму "Дия City" доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти до $16,5 млрд, количество рабочих мест в данной отрасли планируется увеличить до 450 тыс., заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе всеукраинского форума "Украина 30" в четверг.

"Сегодня открывал всеукраинский форум "Украина 30" и рассказал о цифровизации креативной индустрии, а также о "Дия City". Для роста IT-индустрии мы создаем специальный правовой режим "Дия City". Благодаря ему доходы IT-отрасли в Украине за 3-5 лет могут значительно увеличиться - с $6 млрд до $16,5 млрд. А рост количества рабочих мест после запуска "Дия City" - от 200 тыс. сейчас к 450 тыс. в 2025 году", - написал он на своей странице в Facebook, подчеркнув, что "это уникальная экосистема с лучшими в мире условиями для ведения IT-бизнеса".

Федоров отметил, что одна из главных целей данного режима - стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет и привлечение миллиардных инвестиций в страну. Для компаний-резидентов "Дия City" будет действовать налог на доходы физических лиц в размере 5%, плюс 1,5% - военный сбор, а налог на прибыль будет заменен налогом на выведенный капитал в размере 9%.

"Сейчас IТ-сектор органично растет на 20-30% ежегодно, однако рост может составлять 40-50% в год при условии введения дополнительных стимулов. "Дия City" будет стимулировать появление в стране компаний с доходом более $100 млн, которые будут инкорпорированы именно в Украине, а не где-то за границей", - добавил он.

Вице-премьер также отметил, что данный проект разрабатывается в сотрудничестве с индустрией.

"В законодательной базе "Дия City" будет учтено большинство пожеланий отрасли. В ближайшее время соответствующие проекты законов будут вынесены на рассмотрение парламента", - подытожил Федоров.