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13:00 10.03.2021

Мобильные операторы Украины в феврале подключили к высокоскоростному интернету почти 1,8 тыс. населенных пунктов

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Мобильные операторы Украины в феврале подключили к высокоскоростному интернету почти 1,8 тыс. населенных пунктов

Мобильные операторы Украины за февраль 2021 года подключили к высокоскоростному мобильному интернету 1789 населенных пунктов страны.

В том числе в 460 городах и селах, в которых проживает 126,6 тыс. украинцев, 4G-связь появилась впервые.

"Благодаря проекту LTE900, который по инициативе Минцифры стартовал в июле прошлого года, более 7,7 млн украинцев, проживающих в 12,9 тыс. населенных пунктов, получили 4G", - отмечается в сообщении в Телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно озвученным Минцифры данным, в целом по стране 22,73 тыс. городов и сел уже имеют доступ к высокоскоростному мобильному интернету.

Теги: #мобильные_операторы #интернет
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