База IoT -клиентов "Vodafone Украина" в 2019-2020гг выросла на 73%

База IoT-клиентов "Vodafone Украина" в 2020 году увеличилась на 73%, количество новых IoT-карт - в два раза по сравнению с 2018 годом.

Согласно сообщению оператора во вторник, по тогам 2020 года IoT-решениями "Vodafone Украина" воспользовались клиенты из разных сфер бизнеса: охранная деятельность – 25%, транспорт и логистика – 20%, торговля – 15%, сельское хозяйство – 12%, платежные терминалы – 9%, энергетика – 9% и др.

Большинство решений, которые пользуются спросом среди бизнес-клиентов, нацелены на отслеживание транспорта и техники для контроля работы, мониторинга маршрута или места пребывания в случае угона.

Из новых направлений – заказы органов государственной власти и коммунальных предприятий для реализации решений в рамках Smart City.

"Vodafone Украина" предлагает клиентам услуги, нацеленные на экономию ресурсов – средств, времени, рабочей силы. Поэтому клиенты активно применяют инновационные услуги оператора, которые имеют мощную техническую основу – сеть NB-IоT и web-интерфейс для пакетного управления SIM-картами IoT Monitor", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в январе 2020 года "Vodafone Украина" запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей по технологии NB-IоT на базе сети LTE.

В феврале-2020 оператор запустил услугу для пакетного управления IoT SIM-картами – IoT Monitor на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone.

В сентябре-2020 "Vodafone Украина" запустил в коммерческую эксплуатацию услугу "Умный учет воды", позволяющую автоматизировать сбор и учет данных об использовании водных ресурсов для ОСМД, ЖЭКов и коммунальных предприятий.