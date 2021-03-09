Телеком

15:37 09.03.2021

База IoT -клиентов "Vodafone Украина" в 2019-2020гг выросла на 73%

2 мин читать
База IoT -клиентов "Vodafone Украина" в 2019-2020гг выросла на 73%

База IoT-клиентов "Vodafone Украина" в 2020 году увеличилась на 73%, количество новых IoT-карт - в два раза по сравнению с 2018 годом.

Согласно сообщению оператора во вторник, по тогам 2020 года IoT-решениями "Vodafone Украина" воспользовались клиенты из разных сфер бизнеса: охранная деятельность – 25%, транспорт и логистика – 20%, торговля – 15%, сельское хозяйство – 12%, платежные терминалы – 9%, энергетика – 9% и др.

Большинство решений, которые пользуются спросом среди бизнес-клиентов, нацелены на отслеживание транспорта и техники для контроля работы, мониторинга маршрута или места пребывания в случае угона.

Из новых направлений – заказы органов государственной власти и коммунальных предприятий для реализации решений в рамках Smart City.

"Vodafone Украина" предлагает клиентам услуги, нацеленные на экономию ресурсов – средств, времени, рабочей силы. Поэтому клиенты активно применяют инновационные услуги оператора, которые имеют мощную техническую основу – сеть NB-IоT и web-интерфейс для пакетного управления SIM-картами IoT Monitor", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в январе 2020 года "Vodafone Украина" запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей по технологии NB-IоT на базе сети LTE.

В феврале-2020 оператор запустил услугу для пакетного управления IoT SIM-картами – IoT Monitor на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone.

В сентябре-2020 "Vodafone Украина" запустил в коммерческую эксплуатацию услугу "Умный учет воды", позволяющую автоматизировать сбор и учет данных об использовании водных ресурсов для ОСМД, ЖЭКов и коммунальных предприятий.

Теги: #база #vodafone_украина #клиенты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:48 09.03.2021
Китай и Россия работают над созданием лунной станции

Китай и Россия работают над созданием лунной станции

10:30 23.02.2021
"Vodafone Украина" в 2020г в рамках проекта проект "Доброе дело в подарок" направил 1,3 млн грн на благотворительность

"Vodafone Украина" в 2020г в рамках проекта проект "Доброе дело в подарок" направил 1,3 млн грн на благотворительность

12:48 18.02.2021
"Vodafone Украина" запустил короткий номер для горячей линии по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья

"Vodafone Украина" запустил короткий номер для горячей линии по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья

16:28 17.02.2021
"Vodafone Украина" по итогам 2020 года опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета

"Vodafone Украина" по итогам 2020 года опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета

17:43 11.02.2021
Бизнес-клиенты в 3 раза увеличили потребление Big Data и IoT сервисов – "Vodafone Украина"

Бизнес-клиенты в 3 раза увеличили потребление Big Data и IoT сервисов – "Vodafone Украина"

15:57 27.01.2021
Количество клиентов-физлиц ПриватБанка в 2020 выросло на 3,5% – до 17,8 млн человек

Количество клиентов-физлиц ПриватБанка в 2020 выросло на 3,5% – до 17,8 млн человек

19:29 20.01.2021
"Нафтогаз" с начала открытия рынка газа для населения привлек почти 500 тыс. новых клиентов

"Нафтогаз" с начала открытия рынка газа для населения привлек почти 500 тыс. новых клиентов

15:20 19.01.2021
Глава "Нафтогаза" считает необходимым создать информационную базу уязвимых потребителей газа

Глава "Нафтогаза" считает необходимым создать информационную базу уязвимых потребителей газа

12:29 22.12.2020
"Киевстар" отмечает увеличение использования мобильного интернета бизнес-клиентами за 11 мес. 2020 почти на 60%

"Киевстар" отмечает увеличение использования мобильного интернета бизнес-клиентами за 11 мес. 2020 почти на 60%

16:46 15.12.2020
Украинская киноассоциация при поддержке USAID создала базу локаций для киносъемок

Украинская киноассоциация при поддержке USAID создала базу локаций для киносъемок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

Минцифры не даст заблокировать GitHub Gist - Федоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Наука и искусство вместе: STEM is FEM провел научно-художественную выставку

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

МИД запустил проект по продвижению украинских IT-услуг за рубежом

"Укртелеком" предлагает информировать о закупках за средства государственной субвенции на интернетизацию

lifecell в феврале расширил покрытие 4G-сети во всех областях

В Минцифры хотят вручить чиновникам защищенные смартфоны правительственной связи - Федоров

Минцифры изучает предложение Microsoft по электронной демократии - Федоров

Минцифры до 2022г. планирует запустить специализированную госплатформу для разворачивания реестров - Федоров

Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

Google не будет разрабатывать рекламные инструменты, основанные на посещении интернет-страниц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА